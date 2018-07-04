Enceladusâ€™ta yaÅŸam iÃ§in gereken koÅŸullara dair kanÄ±tlar bulundu

SatÃ¼rn'Ã¼n uydularÄ±ndan Enceladus'un yÃ¼zeyinde karbon aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin organik molekÃ¼llerin bulunduÄŸu belirtildi.

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesinin (NASA) SatÃ¼rn keÅŸif aracÄ± Cassiniâ€™nin topladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, SatÃ¼rnâ€™Ã¼n uydularÄ±ndan buzla kaplÄ± Enceladusâ€™un yÃ¼zeyindeki Ã§atlaklardan kompleks karbon bazlÄ± molekÃ¼llerin sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

DÃœNYA DIÅžINDA YAÅžAM Ä°Ã‡Ä°N EN Ä°YÄ° YER

GÃ¼neybatÄ± AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nden (SwRI) bilim insanÄ± ve araÅŸtÄ±rma ekibinden Christopher Glein, karbon aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin organik molekÃ¼llerin keÅŸfedildiÄŸi Enceladusâ€™un, DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸam iÃ§in en iyi yer olduÄŸu anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti.

Ã–te yandan bilim insanlarÄ±, bu keÅŸfin Enceladusâ€™ta yaÅŸamÄ±n bulunduÄŸu anlamÄ±na gelmediÄŸini fakat uydunun yaÅŸam iÃ§in gereken koÅŸullara sahip olduÄŸu anlamÄ±na gelebileceÄŸini dile getirdi.

Cassini uzay aracÄ±nÄ±n, 2005 yÄ±lÄ±nda SatÃ¼rnâ€™Ã¼n Ã§evresinde dÃ¶nen Enceladusâ€™un buzlu yÃ¼zeyinden sÄ±zÄ±ntÄ± yapan sÄ±cak su kaynaklarÄ± tespit etmesinden bu yana bilim insanlarÄ± Enceladusâ€™un dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen organizmalar iÃ§in potansiyel bir ev sahibi olup olamayacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 18:03

www.evrensel.net