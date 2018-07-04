Hindistan'da istismar sÃ¶ylentisi nedeniyle 29 kiÅŸi linÃ§ edildi!

Hindistan'Ä±n Maharashtra Eyaleti'nde beÅŸ kiÅŸi, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§ete Ã¼yesi olduklarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek linÃ§ edildi.

Hindistan’da, çocuk kaçÄ±ran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentilerin WhatsApp’tan yayÄ±lmasÄ± ardÄ±ndan son iki ay içinde ülke çapÄ±nda yaÅŸanan linç olaylarÄ±nda en az 29 suçsuz kiÅŸi öldürüldü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, son olarak Maharashtra eyaletinde beÅŸ adam bir köyde, çocuk kaçÄ±ran bir çete üyesi olduklarÄ± düÅŸünülerek linç edildi. Olayla ilgili 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluÄŸuna ait olduÄŸunu ve olay sÄ±rasÄ±nda köyden geçmekte olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Polis, bu toplumun üyelerinin genelde köyden geçerken dilendiklerini yine bunu yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Söylentiler genelde, iki adamÄ±n motosikletle bir çocuÄŸu kaçÄ±rmalarÄ±nÄ± gösteren bir video ile paylaÅŸÄ±lan mesajlarla yayÄ±lÄ±yor. Ancak Hindistan deÄŸil Pakistan’da çekilen bu film gerçek deÄŸil. Bununla birlikte video Whatsapp’tan, çocuk kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlere gittikleri söylentileriyle birlikte paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Bu da yerel halkÄ±n, tanÄ±madÄ±klarÄ± ya da kendi dillerini konuÅŸmayan insanlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda onlardan ÅŸüphelenmelerine neden oluyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:55

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