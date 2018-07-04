Ä°ran Instagramâ€™Ä± yasaklÄ±yor

Ä°ran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinin ardÄ±ndan Instagram'Ä±n da yasaklanacaÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°ran BaÅŸsavcÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed MusaddÄ±k, ülkede en çok kullanÄ±lan sosyal medya aÄŸlarÄ±ndan “Instagram”Ä±n yasaklanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BaÅŸkent Tahran’daki baÅŸsavcÄ±lÄ±k binasÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda MusaddÄ±k, yasaÄŸÄ±n ne zaman uygulamaya konulacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi vermezken, bu kararÄ±n gerekçesi olarak “Ülkedeki bazÄ± sanatçÄ±larÄ±n Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kiÅŸiler için yardÄ±m toplamasÄ±nÄ±n suistimallere yol açmasÄ±nÄ±” gösterdi.

Ä°ran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinin kullanÄ±mÄ± yasak. Geçen aralÄ±k ayÄ±nda MeÅŸhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle baÅŸlayÄ±p diÄŸer ÅŸehirlere rejim karÅŸÄ±tÄ± protestolar olarak yayÄ±lan eylemler sonrasÄ± nisan ayÄ±nda da Telegram kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ülkede internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yüzde 55’le en çok kullandÄ±klarÄ± Telegram’Ä±n ardÄ±ndan yüzde 23’le Instagram geliyor. Geçen hafta ülkede dolarÄ±n hÄ±zla yükselmesini protesto eden Tahran esnafÄ±nÄ±n eylemlerinden sonra Instagram’Ä±n kapatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± dikkati çekiyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:43

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