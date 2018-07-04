Finlandiyaâ€™da taksi sektÃ¶rÃ¼nde â€˜VahÅŸi BatÄ±â€™ uygulamasÄ±

Finlandiya'da isteyen herkesin 1 Temmuz'dan itibaren ehliyeti olmaksÄ±zÄ±n aracÄ±yla taksicilik yapabileceÄŸi bildirildi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya’da 1 Temmuz gününden itibaren taksi sektöründe serbest rekabet geçerli. Ä°steyen herkes taksici ehliyeti olmaksÄ±zÄ±n otomobil, motosiklet, moped veya kamyonuyla taksicilik yapabiliyor. Taksicilik yapabilmek için kÄ±sa süreli bir eÄŸitim yeterli. Araçlarda taksimetre bulunmasÄ±, taksi yazÄ±sÄ± ve levhasÄ±nÄ±n yer almasÄ± artÄ±k zorunlu deÄŸil. Taksi ücretleri de, taksi ÅŸirketleri, yolcu ile ÅŸoför arasÄ±nda yapÄ±lacak pazarlÄ±kla belirleniyor.

Merkez Partili UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Anne Berner, yürürlüÄŸe giren reformun taksi ücretlerini düÅŸüreceÄŸini bunun da daha fazla kiÅŸinin taksiyle seyahat etmesine yol açacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, hafta sonu Helsinki’de bir araya gelen 500 civarÄ±nda taksi ÅŸoförü, 80 yÄ±ldan beri yürürlükte olan yasanÄ±n son bulmasÄ± nedeniyle bir toplantÄ± düzenledi.

Finlandiya Ulusal Haber AjansÄ± Yle’ye açÄ±klamalarda bulunan Taksi Åžoförlerinin Temsilcisi Kaj-Erik Selenius, yaz aylarÄ±nda kaos yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± ve Helsinki’de taksi piyasasÄ±nÄ±n “VahÅŸi BatÄ±’ya dönüÅŸeceÄŸini söyledi.

ÖZEL ÅžÄ°RKETLER SEVÄ°NÇLÄ°

Taksiciler, yeni yasaya tepki gösterirken Uber benzeri özel ÅŸirket Kipine, taksi sektörünün rekabete açÄ±lmasÄ±nÄ± sevinçle karÅŸÄ±ladÄ±. Åžirketin Yöneticisi Joel Jarvinen, ÅŸoför olmak isteyenler için bir enformasyon merkezi açtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Uber uygulamasÄ± bir dönem Finlandiya’da oldukça yaygÄ±ndÄ±. Ancak 2015 yÄ±lÄ±nda kurumlar uygulamayÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan etti. Uber ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸan ÅŸoförler, binlerce avroluk para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±nca bu tür ÅŸirketler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

TAKSÄ°CÄ°LER KAYGILI

Helsinki’de 1500 civarÄ±nda taksi ÅŸoförü bulunuyor. Reformun yürürlüÄŸe girmesinden sonra bu rakamÄ±n iki kat artÄ±p 3 bine ulaÅŸacaÄŸÄ± tahminleri yapÄ±lÄ±yor. Bu, 63 yaÅŸ ve üzerindeki taksicileri ve küçük taksi ÅŸirketlerini kaygÄ±landÄ±rÄ±yor. BazÄ±larÄ± firmalarÄ±nÄ± kapatmayÄ± ve taksicilik yapmayÄ± bÄ±rakmayÄ± düÅŸünüyor.

Helsinki’deki 4 büyük taksi ÅŸirketi ise, pazarlarÄ±nÄ± korumak için bir dizi önlem alma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. MüÅŸterilerin güvenilir olduÄŸu için büyük taksi firmalarÄ±nÄ± seçecekleri varsayÄ±mÄ±yla hareket ederek araçlarÄ±na firmalarÄ±n adlarÄ±nÄ± yazÄ±yorlar. Taksilerine numara veriyorlar. Finlandiya Taksi Åžoförleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Kai Andersson, büyük taksi ÅŸirketlerinin güvenlik ve elveriÅŸli fiyatlar belirleyerek kendi firmalarÄ±nÄ±n reklamlarÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, araçlarÄ±nÄ± hangi renge boyayacaklarÄ±nÄ± ve üzerine neler yazacaklarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Bu arada deÄŸiÅŸiklikle birlikte artÄ±k ÅŸirketlerin 24 saat hizmet verme yükümlülükleri de kalktÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:35

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