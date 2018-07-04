Almanya: TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakere ÅŸu an mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

Alman hÃ¼kÃ¼meti, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ÅŸu anda mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Almanya’da muhalefetteki Sol Partinin Türkiye’yle ilgili soru önergesine yanÄ±t veren Alman hükümeti, Türkiye ile Gümrük BirliÄŸi modernizasyonu müzakerelerinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ÅŸu anda mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin Avrupa BirliÄŸi’nden uzaklaÅŸmaya devam ettiÄŸini, OHAL sürecinde yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ciddi biçimde zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten hükümet, darbe giriÅŸiminden bu yana 200 medya kuruluÅŸunun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 700’den fazla gazetecinin basÄ±n kartÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini, DoÄŸan Grubunun da satÄ±ÅŸÄ±yla ülkede medyanÄ±n yüzde 90’Ä±nÄ±n hükümet yanlÄ±sÄ± hale geldiÄŸini kaydetti.

Alman hükümetinin, Sol Partinin soru önergesine 24 Haziran seçimleri öncesinde verdiÄŸi 10 sayfalÄ±k yanÄ±t önceki gün Federal Meclisin internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±.

‘TÜRKÄ°YE, AB’DEN UZAKLAÅžIYOR’

Federal Hükümet, AB Komisyonunun ilerleme raporunda dile getirdiÄŸi “Türkiye’nin dev adÄ±mlarla Avrupa BirliÄŸi’nden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±” tespitine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra ilan edilen OHAL sonrasÄ±nda geliÅŸmelerin “Büyük bir dikkat ve endiÅŸeyle izlendiÄŸini”, Türkiye hükümeti ile temaslarda eleÅŸtirilerin ve beklentilerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

YaÅŸanan son geliÅŸmeler sonrasÄ±nda, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ilerlemenin mümkün görülmediÄŸine iÅŸaret eden hükümet, “Federal Hükümet açÄ±sÄ±ndan Türkiye ile herhangi bir baÅŸlÄ±kta müzakerelerin açÄ±lmasÄ± gündemde deÄŸil. Müzakereler fiilen durmuÅŸ durumda” görüÅŸünü kaydetti.

Almanya hükümeti ayrÄ±ca, AB ile Türkiye arasÄ±ndaki Gümrük BirliÄŸi modernizasyonu müzakerelerinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n da özellikle Türkiye’de hukuk devleti alanÄ±ndaki olumsuz geliÅŸmeler nedeniyle söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

AB’nin 2018-2020 yÄ±llarÄ± için Türkiye’ye vermeyi öngördüÄŸü katÄ±lÄ±m öncesi mali yardÄ±mlarÄ±n (IPA) demokrasi, iyi yönetiÅŸim ve insan haklarÄ±na odaklanmasÄ± beklentisini vurgulayan hükümet “Alman hükümeti katÄ±lÄ±m öncesi mali yardÄ±mlarÄ±nÄ±n özellikle sivil toplumun baÄŸÄ±msÄ±z aktörleriyle iÅŸ birliÄŸinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumlarÄ±n inÅŸasÄ± için kullanÄ±lmasÄ±ndan yana aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymaktadÄ±r” ifadelerine yer verdi.

TÜRKÄ°YE’DE BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜ

Sol Parti, hükümete soru önergesinde, Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü konularÄ±nda da ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler talep ederken bu konuda Berlin’in yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± da sordu. “DoÄŸan Grubunun Demirören’e satÄ±lmasÄ±yla birlikte Türk medyasÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n hükümet yanlÄ±sÄ± ÅŸirketlerinin denetimine geçtiÄŸi yönünde Alman hükümetinin ne tür bilgilere sahip olduÄŸu” ÅŸeklindeki soruya Alman hükümeti ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “SatÄ±lana kadar bayii satÄ±ÅŸÄ± en yüksek olan gazeteler Hürriyet ve Posta’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra en çok reyting alan kanallardan CNN Türk’ün de sahibi olan DoÄŸan Medya Grubunun Demirören’e satÄ±ÅŸÄ±yla birlikte, hükümete yakÄ±n ÅŸirketlerin Türk medyasÄ± üzerindeki kontrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 90’a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilebilir.”

SÄ°YASÄ° TUTUKLULAR Ä°ÇÄ°N ‘GÄ°ZLÄ° BÄ°LGÄ°’ NOTU

Sol Parti, Alman hükümetine, Türkiye’de son dönemdeki “Kitlesel gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n HDP’nin seçim kampanyasÄ±nÄ± ne ÅŸekilde etkilediÄŸi” sorusunu yöneltirken, bu konularda hükümetin “Ä°stihbarat kaynaklÄ± bilgileri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” da sordu. Hükümet ise yanÄ±tÄ±nda, “HDP, AKP Hükümetini gözaltÄ± ve tutuklamalar yoluyla siyasi faaliyetlerini engellemekle suçluyor” ifadelerine yer verdi. Ancak yanÄ±tÄ±n geri kalan bölümünün, gizli bilgiler içermesi nedeniyle kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±na dikkat çekildi.

Hükümet, Türkiye’de halen 9’u HDP’li, biri CHP’li olmak üzere toplam 10 milletvekilinin hapiste olduÄŸunu, ayrÄ±ca 10 HDP milletvekilinin milletvekilliÄŸinin düÅŸürüldüÄŸü bilgisini aktardÄ±.

6 ALMAN VATANDAÅžI TUTUKLU, 29’UNUN TÜRKÄ°YE’DEN ÇIKIÅžINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMÄ°YOR

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sorumlu tuttuÄŸu Gülen hareketine karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyonlar da Sol Partinin hükümete yönelttiÄŸi bir diÄŸer soru oldu.

Alman hükümeti, darbe giriÅŸiminden bu yana Türkiye’de Gülen hareketiyle ilgili olarak baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalarda 117 bin 101 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ya da tutuklandÄ±ÄŸÄ± bilgisini aktardÄ±. 1 Haziran 2018 itibariyle, bu kapsamda tutuklu bulunanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 53 bin 342 olduÄŸu ifade edildi.

Alman hükümeti, siyasi gerekçelere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸü soruÅŸturmalarda, Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip 6 kiÅŸinin Türkiye’de halen tutuklu bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. 29 Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n da yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± nedeniyle Türkiye’den ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:25

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