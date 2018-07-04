Mehmet TÃ¼rkmenâ€™in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼lecek

Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkmenâ€™in avukatlarÄ± maÄŸduriyetin giderilmesini istiyor.

Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle, 28 Ocak tarihinde tutuklanan ve 78 gün cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilen, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in yarÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görülecek.

EV HAPSÄ° CEZASINDA

Ä°ki buçuk ay cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsi ÅŸartÄ±yla tahliye edilen Türkmen, 18 Nisan tarihinden bu yana ev hapsinde bulunuyor.

MAÄžDURÄ°YETÄ°N SON BULMASI Ä°STENÄ°YOR

Türkmen’in avukatlarÄ±; müvekkillerinin, yöneticisi olduÄŸu siyasi partinin görüÅŸlerini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun haksÄ±z bir yargÄ±lama olduÄŸunu, iÅŸlemediÄŸi bir suçtan ötürü cezaevinde ve ev hapsinde geçirdiÄŸi sürenin 5 ayÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu duruÅŸmada bu maÄŸduriyetin ve hukuksuzluÄŸun son bulmasÄ±nÄ± beklediklerini söylediler.

Türkmen’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±, Gaziantep Adliyesi 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, yarÄ±n saat 14.30 da görülecek. (Antep/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:05

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