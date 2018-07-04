EMEP GYK Ãœyesi Mustafa TaÅŸkaleâ€™nin duruÅŸmasÄ± ertelendi

Dersimâ€™de 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi'nden yargÄ±lanan EMEP GYK Ãœyesi Mustafa TaÅŸkaleâ€™nin duruÅŸmasÄ± 5 Ekimâ€™e ertelendi.

Dersim’de 17 KasÄ±m 2016 tarihinde aralarÄ±nda Dersim Belediyesi eÅŸ baÅŸkanlarÄ± ve kamu emekçilerinin de bulunduÄŸu 11 kiÅŸiye yönelik yapÄ±lan ev baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi ve Dersim Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa TaÅŸkale gözaltÄ± sürecinin ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 6 ay cezaevinde tutuklu kalan TaÅŸkale, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk mahkemede tahliye edilmiÅŸti. Devam eden davanÄ±n Tunceli AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 4. duruÅŸmasÄ± görüldü. EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ve EMEP Bölge Örgütü yöneticilerinin yanÄ± sÄ±ra yoÄŸun bir katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu duruÅŸmada mahkeme heyeti tarafÄ±ndan imza yükümlülüÄŸün kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n devam etmesine karar verilerek dava 5 Ekim’e ertelendi.

SONRAKÄ° DURUÅžMA DA KARARIN ÇIKMASI ZAYIF

Evrensel’e deÄŸerlendirme yapan TaÅŸkale’nin AvukatÄ± Kenan Çetin, “Heyet 4 ayrÄ± olayda propaganda üzerinden suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusuna takipsizlik kararÄ± da verilebilir, iddianame de düzenlenebilir. 2009-2011’de ayrÄ± bir suçlama yapÄ±ldÄ±. Ä°ddianame düzenlenirse TaÅŸkale’den savunma alÄ±nacak daha ek bir mütalaa ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla ekim ayÄ±nda da kararÄ±n çÄ±kmasÄ± zayÄ±f görünüyor” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 17:05

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