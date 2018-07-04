BalÄ±kesir'de yem fabrikasÄ±ndaki patlamada 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

BalÄ±kesir'in Manyas ilÃ§esindeki un ve yem fabrikasÄ±nda yaÅŸanan patlamada 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BalÄ±kesir'in Manyas ilçesindeki un ve yem fabrikasÄ±nda buhar kazanÄ± patladÄ±. Patlamada aÄŸÄ±r yaralanan iÅŸçi Yücel Çabuk (47) tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yanÄ±k tedavi merkezinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay dün gece Manyas ilçesi kÄ±rsal Salur Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel teÅŸebbüse ait un ve yem fabrikasÄ±nda meydana geldi. FabrikanÄ±n buhar kazanÄ±, henüz belirlenemeyen nedenle patladÄ±. Patlamada, fabrika çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 1 çocuk babasÄ± Yücel Çabuk (47) aÄŸÄ±r yaralandÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Çabuk, önce BandÄ±rma Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±, burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Ä°zmit Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi YanÄ±k Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yücel Çabuk, müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (BalÄ±kesir/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:52

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