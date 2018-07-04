AkÄ±m Metalâ€™de elektrik Ã§arpan iÅŸÃ§i 6 metreden dÃ¼ÅŸtÃ¼

Enjeksiyon fabrikasÄ± AkÄ±m Metalâ€™de, 65 yaÅŸÄ±ndaki bir iÅŸÃ§i elektrik Ã§arpmasÄ± sonucu 6 metre yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±.

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± OSB’de bulunan enjeksiyon fabrikasÄ± AkÄ±m Metal’de iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±. Her ay neredeyse iki iÅŸ kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± fabrikada, bu kez de baÅŸka bir firmadan boya yapmak için gelen ve 6 metre yüksekliÄŸe çÄ±kan 65 yaÅŸÄ±ndaki usta, elektrik çarpmasÄ± sonucu yere düÅŸtü. BaÅŸÄ± yarÄ±lan ve kolu yanan usta, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza geçiren ustanÄ±n adÄ± ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± taÅŸeron firma öÄŸrenilemedi.

Olaya tanÄ±k olan iÅŸçiler, iÅŸçinin baretinin ve emniyet kemerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fabrika da iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:43

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