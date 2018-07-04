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FotoÄŸraf: Evrensel
Hema EndÃ¼stri'de iÅŸten atÄ±lan madenciler direniÅŸte
04 Temmuz 2018 16:35
Hattat Holdinge baÄŸlÄ± Hema EndÃ¼stri AÅžâ€™nin BartÄ±nâ€™da bulunan madeninde faaliyet gÃ¶steren taÅŸeron Denfa firmasÄ±, 91 iÅŸÃ§iyi iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±.
GeçtiÄŸimiz cuma günü mesai bitiminde iÅŸten atÄ±lan maden iÅŸçileri, iÅŸletme kapÄ±sÄ± önüne çadÄ±r kurarak direniÅŸe geçti. 3. gündür direniÅŸlerini sürdüren iÅŸçiler, 3 aydÄ±r alamadÄ±klarÄ± ücretleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin yatÄ±rÄ±lmamasÄ± nedeniyle geçtiÄŸimiz hafta ocaÄŸa kapanmÄ±ÅŸtÄ±.
Hattat Holding Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan “Türkiye’nin en büyük 500 firmasÄ±” listesine girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:39
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