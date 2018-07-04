DeÄŸiÅŸen iklim buÄŸdayÄ± vurdu

Trakyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan kuraklÄ±k, hasat zamanÄ± da yoÄŸun yaÄŸmurlarla birlikte ortaya Ã§Ä±kan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, buÄŸdayÄ± vurdu.

TekirdaÄŸ’da 15 gün gecikmeyle hasada baÅŸlayan çiftçiler, üründe kalitenin düÅŸtüÄŸünü belirtirken, yapÄ±lan ölçümlerde rutubet oranlarÄ± beklenenin çok üzerinde çÄ±ktÄ±.

Tohum ekme zamanÄ± aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar, ardÄ±ndan yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n mevsiminde düÅŸmemesi sonucu meydana gelen kuraklÄ±k üründe ‘kök hastalÄ±ÄŸÄ±’ ortaya çÄ±kardÄ±. Kök hastalÄ±ÄŸÄ± Edirne’de üründe yüzde 50’ye varan kayÄ±p yaÅŸatÄ±rken, TekirdaÄŸ’daki aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle de üreticiler zamanÄ±nda hasat yapmak için tarlalara giremedi.

Bölgede 1 milyon 750 bin dekar alanÄ±n büyük bölümünde görülen hastalÄ±k ve zamanÄ±nda hasat yapÄ±lamamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan verim kaybÄ± üreticileri üzdü. Edirne’de de kuraklÄ±k ve ardÄ±ndan gelen yaÄŸÄ±ÅŸlar tarlalarda derin çatlaklar oluÅŸtururken, halen topraÄŸÄ±n yaÅŸ olmasÄ± nedeniyle tarlasÄ±na giremeyen üreticiler bulunuyor.

RUTUBET YÜKSEK ÇIKTI

Çiftçi Hüseyin Engin’in ürünü üzerinde Ziraat Mühendisi Emre Akyüz tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemede rutubet oranÄ± yüzde 15.7 düzeyinde çÄ±ktÄ±. OranÄ±n normalde 2.0 olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Hüseyin Engin, “Oranlar hâlâ yüksek çÄ±kÄ±yor. Bu neden ile hasada 2-3 gün daha ara verebiliriz” dedi.

AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmurun etkili olduÄŸu TekirdaÄŸ’da üreticiler buÄŸday tarlalarÄ±nda 15 gün gecikmeyle hasat yapmaya baÅŸladÄ±. TekirdaÄŸ Önder Çifti DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°mdat Güngör, yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle zeminin yumuÅŸak ve buÄŸdaylarÄ±n da rutubetli olduÄŸunu belirterek, bu nedenle hasat yapÄ±lan ürünün de kalitesinin düÅŸtüÄŸünü söyledi.

TekirdaÄŸ’Ä±n KÄ±lavuzlu Mahallesi’nde yÄ±llardÄ±r çiftçilik yapan Hüseyin Engin de Ramazan BayramÄ±’ndan önce buÄŸday hasadÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ancak mevsim ÅŸartlarÄ±ndaki olumsuzluk nedeniyle hasadÄ± yarÄ±da kestiklerini söyledi. Engin, ÅŸöyle dedi: “Biz bayramdan önce hasada baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n tam hasat dönemine denk gelmesinden dolayÄ± ÅŸu ana kadar buÄŸday hasadÄ±na giremedik. 15 gün gibi bir gecikmeyle tekrar hasada baÅŸladÄ±k. Bayram öncesi biçtiÄŸimiz ürünün kalite deÄŸeri ile ÅŸu anda biçtiÄŸimizi ürünün kalite deÄŸeri birbirini tutmuyor. DolayÄ±sÄ±yla bu ürünü daha düÅŸük fiyatlara satmak mecburiyetinde kalacaÄŸÄ±z. UmduÄŸumuz gibi gitmedi. Bugün buÄŸday hasadÄ±na yeniden baÅŸladÄ±k. Åžu an biçiyoruz, deneme yapacaÄŸÄ±z ve ölçümlere bakacaÄŸÄ±z. Sonuçlar istenildiÄŸi gibi çÄ±karsa hasada devam edeceÄŸiz.”

DÜÅžÜK FÄ°YAT ETKÄ°SÄ°

BUÄžDAYIN daha az ekilmesinin nedenini geçen yÄ±l açÄ±klanan buÄŸday alÄ±m fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸük olmasÄ±na baÄŸlayan Türkiye GÄ±da ve Ä°çecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekteri Ä°lknur Menlik ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Çiftçilerin bir kÄ±smÄ± düÅŸük fiyatlar nedeniyle bu yÄ±l buÄŸday ekmemeyi tercih etti. Bu yÄ±l ise buÄŸdayÄ±n ton fiyatÄ± 1050 TL olarak belirlendi. Ancak birçok çiftçi düÅŸük kalite sebebiyle bu rakamlarÄ± da göremeyecek. Bu yÄ±l açÄ±klanan fiyatlar çiftçi açÄ±sÄ±ndan geçen yÄ±la göre olumlu. Ancak üreticilere göre çiftçinin buÄŸday ve arpa üretimine yönlendirilebilmesi için verilen ürün desteklerinin de artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor”.

Menlik, Toprak Mahsulleri Ofisi protein ve kalite bazlÄ± alÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±ndan kalitedeki zayÄ±flamanÄ±n fiyatlara yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:30

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