EmekÃ§iler milyonerlere Ã§alÄ±ÅŸtÄ±: 1 yÄ±lda 120 milyar dolar biriktirdiler

Son 1 yÄ±lda milyonerlerin toplam dÃ¶viz birikimi TL birikimlerini solladÄ±. HesaplarÄ±na 8 milyar TÃ¼rk lirasÄ±, 1 milyar liralÄ±k da altÄ±n eklediler.

Milyonerlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor, bankalardaki hesaplarÄ± kabarÄ±yor, altÄ±nlarÄ± çoÄŸalÄ±yor. AltÄ±n ve döviz fiyatlarÄ± artÄ±kça bu milyonerler durduÄŸu yerde zenginleÅŸiyor. Ülke emekçilerinin yarattÄ±ÄŸÄ± artÄ± deÄŸer söz konusu milyonerlerin kasalarÄ±na doluyor.

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, MayÄ±s 2018 itibarÄ±yla Türkiye’de hesabÄ±nda 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kiÅŸi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatÄ± ise Türk lirasÄ± bazÄ±nda 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanÄ±yor.

DÖVÄ°Z HESABI TL’DEN ÇOK

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, bunun 441 milyar 624 milyon lirasÄ±nÄ± yerel para cinsinden mevduat, 494 milyar lirasÄ±nÄ± döviz tevdiat hesabÄ±, 4 milyar 177 milyon lirasÄ±nÄ± da kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ± oluÅŸturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabÄ±nda mayÄ±s sonu itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 4.2 milyar liralÄ±k altÄ±n, 494 milyar liralÄ±k döviz, 442 milyar liralÄ±k da Türk lirasÄ± cinsinden para bulunuyor. Geçen yÄ±lÄ±n mayÄ±s sonunda ise milyonerlerin hesabÄ±nda 3.2 milyar liralÄ±k altÄ±n, 375 milyar liralÄ±k döviz ve 384 milyar liralÄ±k Türk lirasÄ± cinsinden para tuttuÄŸu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yÄ±llÄ±k süreçte hesaplarÄ±na 1 milyar liralÄ±k altÄ±n, 119 milyar liralÄ±k döviz, 58 milyar liralÄ±k da Türk lirasÄ± cinsinden para ekledi.

KURUMLAR DÖVÄ°ZE, BÄ°REYLER ALTINA YÖNELDÄ°

Türkiye’de mayÄ±s ayÄ± itibarÄ±yla bankalarda bulunan 4.2 milyar liralÄ±k altÄ±nÄ±n büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n, gerçek kiÅŸilerin hesabÄ±nda tutulduÄŸu görülüyor.

Bu dönemde, altÄ±n milyoneri olan gerçek kiÅŸilerin hesabÄ±nda 3 milyar 269 milyon liralÄ±k altÄ±n bulunurken, bu rakam ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlarda 907 milyon lira düzeyinde kaldÄ±. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altÄ±n hesaplarÄ±nÄ±n yüzde 78.3’ünün gerçek kiÅŸilerin sahip olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Milyoner ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlarÄ±n hesabÄ±nda ise yaklaÅŸÄ±k 299 milyar 603 milyon lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda döviz mevcut. Bu rakam gerçek kiÅŸilerde 188 milyar 390 milyon lira, resmi kuruluÅŸlar da 5 milyar 965 milyon lira olarak hesaplanÄ±yor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 493 milyar 958 milyon liralÄ±k döviz hesabÄ±nÄ±n yüzde 60.7’sinin ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlarda bulunduÄŸu görüldü. Yerel para cinsinden mevduat gerçek kiÅŸilerde 144 milyar 255 milyon lira, resmi kuruluÅŸlarda 77 milyar 860 milyon lira, ticari ve diÄŸer kuruluÅŸlarda da 219 milyar 509 milyon lira olarak daÄŸÄ±lÄ±yor. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:31

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