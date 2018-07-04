'Kıraathanelerle kadınlar kamusal alandan uzaklaştırılacak'

Sosyolog Doç. Dr. Aslı Kayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'millet kıraathanesi' vaadinin kadınlar üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirdi.

Elif ÇETİNER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “millet kıraathanesi”nin Osmanlı politikası olduğunu belirten Sosyolog Doç. Dr. Aslı Kayhan, “Kadınları kamusal alandan uzaklaştıran politikaların buralarda uygulanacağını ön görmek imkansız değil” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerine giderken vaatlerinden olan “millet kıraathanesi” seçimlerin ardından birçok ilde açıldı.

“Millet kıraathaneleri”nin kadınlar üzerinde yaratacağı etkiyi Sosyolog Doç. Dr. Aslı Kayhan değerlendirdi.

Fotoğraf: MA

‘OSMANLI GELENEĞİNİN POLTİKASI’

Kayhan, kıraathanelerin geçmişinin Osmanlı’ya dayandığını ve o dönemde medya işlevini gördüğünü, kamusal olarak toplumun bir araya geldiği, kültür sanat etkinliklerinin düzenlendiği, okur-yazar kesimin kullandığı ve dönemine cevap veren alanlar olarak kullanıldığını belirtti. Günümüzdeyse işlevsel olarak gerekliliği olmayan bir yapı olduğuna dikkat çeken Kayhan, “AKP iktidarının seçim vaadi olarak ortaya attığı, Osmanlı politikalarının içini boşaltarak kendine göre yürütmeye çalıştığı siyasi görüşlerinin bir uygulamasıdır. Mevcut olan kafe ve kıraathaneler talepleri yeteri kadar karşılayacak boyutta. Özellikle; kırsal alanlar ve mahallelerde var olan kıraathane özelliğinin dışına çıkabilecek bir pozisyonunu olabileceğini düşünmüyorum. Kitap olması özel bir anlam kazandırmayacaktır” dedi. Kıraathanelerin toplumda erkeklerin zaman geçirmek için kullandığı ortak mekanlar olarak tanımlandığını belirten Kayhan, şöyle devam etti: “Özellikle; 16 yıllık AKP iktidarı ile birlikte yükselen erkek egemen anlayış politikalarının daha saldırganlaştığı bu dönemde ön görüleceği gibi kadınları kamusal alandan uzaklaştıran politikaların buralarda uygulanacağını ön görmek imkansız değil. Tüm kamusal alanları kendileri için kullanan iktidarın, kıraathaneleri ne yönde kullanacağı önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. AKP’nin bu tür kamusal alanları politikalarını yeşertme alanları olarak kullandığını biliyoruz. Özellikle kırsal alanın politik, siyasal gelişmelerin aracı olarak kullanıldığı bu tür mekanlar önümüzdeki süreçte hangi amaçla kurulduğunun da ipuçlarını verecektir.”

Kıraathanelerin kuruluş amaçlarında üzerinde derinlikli tartışmalar yürütülmediğini belirten Kayhan, “Gereksiz olarak her yere kafe açan iktidar anlayışı, vadettiği toplum gelişiminde gerçekçiyse kütüphaneleri daha kullanılır hale getirebilirdi. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda sadece politik bir vaat olduğunu görebiliyoruz” diye konuştu. (İstanbulMA)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:17

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