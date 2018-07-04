Kenan SofuoÄŸlu, TBMM'ye Lamborghini'yle geldi

AKP Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu, TBMM'ye Lamborghini marka lÃ¼ks spor otomobiliyle geldi.

"Motorumun sesinden TBMM'ye geldiÄŸimi anlayacaklar " diyen AKP Sakarya Milletvekili Kenan SofuoÄŸlu, TBMM'ye Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldi.

MazbatasÄ±nÄ± vererek Meclis'te kayÄ±t yaptÄ±ran SofuoÄŸlu, "SÄ±fÄ±rdan gelmiÅŸ bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±m. Benim gibi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± olan sporcu kardeÅŸlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiÄŸim iÅŸte faydalÄ± olabilmek için hizmet vermeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süre boyunca spor hayatÄ±mda ülkemi temsil ettim ÅŸimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Rabbim inÅŸallah çÄ±kmÄ±ÅŸ olduÄŸum bu yolda bize yardÄ±mcÄ± olur. Bu saatten sonra hÄ±zÄ± doÄŸru noktada, bir milletvekiline yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde ve iÅŸimde hÄ±zlÄ± olmak amacÄ±yla kullanacaÄŸÄ±m. Tabii ki bir çizgim var, yaÅŸÄ±m ve yaÅŸam tarzÄ±m itibarÄ±yla, gençlerin beÄŸenisi kazanacak bir hayat yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. FaydalÄ± iÅŸler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada deÄŸilim en iyi bildiÄŸim dalda, sporda faydalÄ± olmak için buradayÄ±m. AK Parti gibi güçlü bir teÅŸkilatÄ±n içerisinde olduÄŸum için faydalÄ± olabileceÄŸimi düÅŸünüyorum. Ä°nÅŸallah bize bu yolda iz bÄ±kacak iÅŸler yapmak nasip olur" dedi.

SofuoÄŸlu, Türkiye'deki lisanslÄ± sporculara sahip çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek ÅŸöyle dedi: "Spor yönetmeliÄŸinin deÄŸiÅŸmesi için elimden gelen her ÅŸeyi yapmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazÄ± eksikliklere çok takÄ±lan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadÄ±k. Çünkü yönetmeliÄŸimize göre, profesyonel sporcu bile olamadÄ±k. Benim gibi birçok genç sporcu, nice dünya ÅŸampiyonlarÄ± var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaÅŸla geçinmeye çalÄ±ÅŸan, uçak bileti alamayan, o kadar baÅŸarÄ±lÄ± yetenekli kardeÅŸlerim var. Ben bu gençlere öncülük, aÄŸabeylik yapacaÄŸÄ±m. Yani genç sporcularÄ±n vekil aÄŸabeyi olmak anlamÄ±nda bu yola girdim. Ä°nanÄ±yorum ki faydalÄ± olacaÄŸÄ±m."

Öte yandan milyonlarca liralÄ±k spor arabasÄ±yla Meclis’e gelen Kenan SofuoÄŸlu, "Yemin törenine motorumla geleceÄŸim" dedi. (Ankara/AA)

AKP Milletvekili AdayÄ± Kenan SofuoÄŸlu toplantÄ±ya Lamborghini'yle geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:13

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