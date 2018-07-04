Ä°ktidar medyasÄ±nda enflasyon sevinci: Rekor artÄ±ÅŸtan mÃ¼jde Ã§Ä±kardÄ±lar

Ä°ktidar medyasÄ±, son 14 yÄ±lÄ±n zirvesine Ã§Ä±kan ve yÃ¼zde 15'i aÅŸan enflasyon iÃ§in 'mÃ¼jde' nitelendirmesinde bulundu.

Enflasyon son 14 yÄ±lÄ±n zirvesine çÄ±ktÄ±. Yüzde 15’i aÅŸan rekor enflasyon dün de gazetelerin ilk sayfalarÄ±nda geniÅŸçe yer buldu.

Evrensel gibi pek çok gazete enflasyonun yaz döneminde de etkisini göstereceÄŸine, zamlarÄ±n geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± iyice arttÄ±racaÄŸÄ±na dikkat çekerken iktidar medyasÄ± konuya iyi yanÄ±ndan (!) baktÄ±.

Emekli ve memurlarÄ±n alacaÄŸÄ± enflasyon farkÄ±nÄ± haberleÅŸtiren iktidar medyasÄ±, fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±ndan ötürü bu zamlarÄ±n daha yapÄ±lmadan buhar olduÄŸunu ise yazmadÄ±.

Star, ‘Memur emeklisi yüzde 8.65, iÅŸçi 9.17 zam alacak’ sürmanÅŸetiyle çÄ±karken haberde ‘enflasyon’ kelimesinin geçmemesi dikkat çekti.

Sabah gazetesi ise ‘Emekliye enflasyon zammÄ±’ sürmanÅŸeti ile bayilerde yerini aldÄ±. Emeklilerin alacaÄŸÄ± zamlarÄ±n oranÄ±nÄ± yazan Star, gerçekleÅŸen rekor enflasyon oranÄ±na ise birinci sayfasÄ±nda yer vermedi. AkÅŸam ve Takvim de enflasyon haberini ‘zam müjdesi’ olarak haberleÅŸtirdi, ancak enflasyon oranÄ± bu gazetelerin birinci sayfalarÄ±nda da yer almadÄ±. Posta gazetesi sürmanÅŸetinde ‘memur ve emekli zammÄ± belli oldu’ ifadesini taÅŸÄ±rken enflasyon oranÄ±nÄ± ise sayfanÄ±n en altÄ±nda küçük bir spot ile gördü.

Gazetemiz dün ‘Zam FÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n Kara BulutlarÄ±’ manÅŸeti ile çÄ±kmÄ±ÅŸ, ekonomik gidiÅŸatÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±na dikkat çekmiÅŸti. BirGün gazetesi ‘Hayat PahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ‘istikrarlÄ±’ artÄ±yor’, Milli Gazete ‘YangÄ±n Büyüyor’ manÅŸetleri ile Cumhuriyet ise ‘Enflasyon FÄ±rtÄ±nasÄ±’ sürmanÅŸeti ile ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n vatandaÅŸa yansÄ±masÄ±nÄ± birinci sayfalarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:07

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