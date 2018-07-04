Mersinâ€™de balÄ±k Ã§iftliklerine tepki

Mersin Ã‡evre ve DoÄŸa DerneÄŸi Anamur, AydÄ±ncÄ±k ve Silifkeâ€™de kurulmak istenen balÄ±k Ã§iftliklerine tepki gÃ¶sterdi.

Mersin Çevre ve DoÄŸa DerneÄŸi ( MERÇED ) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Anamur, AydÄ±ncÄ±k ve Silifke’de kurulmak istenen balÄ±k çiftliklerine tepki gösterdi. AçÄ±klamada, besin deÄŸeri güvensiz olan, denizi kirletecek, ekosistemi ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bozacak balÄ±k çiftliklerine karÅŸÄ± hukuki ve demokratik mücadelenin süreceÄŸi vurguladÄ±.

Mersin halkÄ±nÄ±n tüm itirazlarÄ±na ve Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±nÄ±n ‘Ä°zin vermeyeceÄŸiz’ demesine raÄŸmen balÄ±k çiftliklerinin kurulum planlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyen Dernek BaÅŸkanÄ± Sabahat Aslan, son zamanlarda Anamur’da iki adet, AydÄ±ncÄ±k’ta iki adet ve Silifke’de beÅŸ adet balÄ±k çiftlikleri kurulum planlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmakta olduÄŸunu belirterek planlanan balÄ±k çiftliÄŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 60-70 civarÄ±nda olduÄŸuna dikkat çekti. Kurulmak istenen balÄ±k çiftliklerinin bilimsel ve hukuki dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Aslan, “MuÄŸla’dan sökülerek yapÄ±mÄ± planlanan balÄ±k çiftliklerinin kurulum yerlerinin geneli 1. derecede doÄŸal sit alanlarÄ±dÄ±r. Koruma altÄ±na alÄ±nan alanlara balÄ±k çiftlikleri kurmak uluslararasÄ± sözleÅŸmelere ve ülkemizdeki yasa ve yönetmenliklere aykÄ±rÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (Mersin/EVRENSEL)

Karaburun â€˜balÄ±k mezbahasÄ±â€™na karÅŸÄ± ayakta

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 15:53

www.evrensel.net