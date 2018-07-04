Ä°ki Ã§ocuÄŸa cinsel tacizde bulunan adama 31 yÄ±l hapis istemi

Antalya'da iki Ã§ocuÄŸa cinsel tacizde bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tespit edilen Mehmet Elibolâ€™un 31 yÄ±la kadar hapsi istendi.

Antalya'da iki çocuÄŸa cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol’un 31 yÄ±la kadar hapsi istendi.

Taciz görüntülerini bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan tespit eden Kepez Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, ÅŸüpheli Mehmet Elibol’u yakaladÄ±.

Elibol’un bir hafta önce de baÅŸka bir çocuÄŸu taciz ettiÄŸi aynÄ± belirlendi.

Tutuklanan Elibol, Antalya 3’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n hakkÄ±ndaki iki ayrÄ± suçtan toplam 31 yÄ±lla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Elibol’un, 2015 yÄ±lÄ±nda benzer suçtan hapse mahkum olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Elibol’un cezaevinden geçen yÄ±l temmuz ayÄ± içinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi. (Antalya/DHA)

Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± kitlesel protestolar dÃ¼zenlendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 15:25

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