Ä°HD: Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya saÄŸlanan haklar tÃ¼m hasta mahpuslara uygulanmalÄ±dÄ±r

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya saÄŸlanan ÅŸartlarÄ±n tÃ¼m hasta tutuklular iÃ§in uygulanmasÄ±nÄ± talep etti.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya saÄŸlanan ÅŸartlarÄ±n tüm hasta mahpuslar için uygulanmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada seçim öncesi MHP Genel BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan özel afla hapishaneden çÄ±karÄ±lmasÄ± gündeme getirilen Alaattin ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ama tedavi amacÄ±yla tutulmakta olduÄŸu KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi’nde 22 Haziran’da düzenlenen süresiz kurul raporu ile dördüncü dereceye kadar akrabalarÄ± ve istediÄŸi arkadaÅŸlarÄ± ile süresiz ziyaret izni hakkÄ± tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak ÅŸu ifadelere yer verildi; “Raporda, ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ölümcül olduÄŸu vurgulanarak ‘…haftanÄ±n 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasÄ±nda hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem morali açÄ±sÄ±ndan aynÄ± zamanda helalleÅŸme açÄ±sÄ±ndan sürekli bu zaman dilimleri arasÄ±nda kendi istediÄŸi isimlerle kiÅŸi, sayÄ± adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrol edilebilmesi için ve morali açÄ±sÄ±ndan hastayÄ± yeniden hayata baÄŸlayabilir...OdasÄ±nda her türlü açÄ±k görüÅŸ yapabilir…’ denildi.”

Türk Tabipleri BirliÄŸi’nin rapora “usule ve fenne’ uygun düÅŸmemektedir” dediÄŸi ve hiçbir ayrÄ±m gözetmeden tüm mahpuslarÄ±n eÅŸit koÅŸullarda saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada; “Alaattin ÇakÄ±cÄ± için hazÄ±rlanan ve tÄ±bbi tespitler boyutu ile doÄŸruluÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lmakta olan rapor, net bir çifte standardÄ± göstermektedir. Bu çifte standartta yanlÄ±ÅŸ olan, ÇakÄ±cÄ±’ya tedavisi sürecinde saÄŸlanan imkanlar deÄŸil, yanlÄ±ÅŸ olan; diÄŸer hasta mahpuslarÄ±n tedavi olanaklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim haklarÄ±nÄ±n ihlal edilmesi ve tedavi sürecinde ilaç kadar önemli moral destekten yoksun bÄ±rakÄ±lmalarÄ±dÄ±r.

Bir kez daha yineliyoruz; hiçbir ayrÄ±m gözetilmeden tüm mahpuslarÄ±n eÅŸit koÅŸullarda saÄŸlÄ±k hizmeti alabilmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. TÄ±bbi bakÄ±m, moral destek ve helalleÅŸme hakkÄ± tüm mahpuslara eÅŸit olarak sunulmalÄ±, her hasta mahpus bunu talep etmelidir” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 14:51

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