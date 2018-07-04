Gezi ParkÄ± davasÄ±nda 20 sanÄ±ÄŸa beraat: 'BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve meÅŸru' vurgusu

Gezi ParkÄ± eylemleri sebebiyle yargÄ±lanan 20 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verildi. Kararda 'ToplanmanÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir' dedi.

Gezi ParkÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda 6 Temmuz 2013'te, Ä°stiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüÅŸ nedeniyle yargÄ±lanan 20 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±na karar verildi. Mahkeme gerekçesinde, "Bu toplanma bir araya gelmenin barÄ±ÅŸçÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün deÄŸildir. SanÄ±klar birbirlerini tanÄ±mamaktadÄ±r. Ortak bir sosyal yapÄ±larÄ± ve beraberlikleri yoktur. Sosyal medyada çaÄŸrÄ± ve bildirimlerin baÅŸlangÄ±cÄ±ndaki amaç meÅŸrudur. Pek çok sÄ±radan her kesimden insan bir araya gelmiÅŸtir" denildi.

Ä°stanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 5 yÄ±l sonra 29 Haziran 2018'de karara baÄŸlandÄ±. Mahkeme, tutuksuz yargÄ±lanan 20 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatÄ±na karar verdi. Mahkeme 17 sayfalÄ±k gerekçeli kararÄ±nda bilirkiÅŸi tutanaklarÄ±na ve görüntü raporlarÄ±na göre, Gezi ParkÄ±'nda aÄŸaç söküm ve olasÄ± düzenlemeye tepki nedeniyle bir kÄ±sÄ±m kalabalÄ±ÄŸÄ±n bir araya gelerek Gezi ParkÄ±'na girme arzusuyla toplumun deÄŸiÅŸik kesiminden pek çok kiÅŸinin bir araya geldiÄŸi, kolluk kuvvetlerinin engel olma isteÄŸine direnç gösterildiÄŸi, taÅŸ sopa ve muhtelif eÅŸyalarÄ±n görevlilere atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'YER VE ZAMAN NET OLARAK SAPTANMADI'

Gerekçede, toplanma sürecinin 11 gün içine yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 27 MayÄ±s'ta baÅŸlayan bu sürecin 6 Temmuz'a kadar devam ettiÄŸi kaydedildi. AlanÄ±n Tünel giriÅŸi Ä°stiklal Caddesi, TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Taksim MeydanÄ± ve bunlara çÄ±kan sokaklarÄ± kapsayan "çok geniÅŸ bir alan içerisinde" olduÄŸu vurgulandÄ±. Gerekçede, sanÄ±klarÄ±n yakalama ve gözaltÄ±na alma kararlarÄ±nda belirtilen alan dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± yerlerde yakalandÄ±klarÄ±nÄ± öne sürdüklerini, tutanaklar ve CD kayÄ±tlarÄ±nÄ±n da bunun "yer ve zamanÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z kÄ±lar biçimde net olarak saptamadÄ±ÄŸÄ±na" dikkat çekildi.

'AMAÇ MEÅžRUDUR'

Gerekçede, "Bu toplanma bir araya gelmenin barÄ±ÅŸçÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün deÄŸildir. Avrupa SözleÅŸmesi'nin 11 maddesinde 'Herkes barÄ±ÅŸçÄ±l olarak toplanma hakkÄ±na sahip olduÄŸu için önceden bir alÄ±nma zorunluluÄŸu bulunmadÄ±ÄŸÄ±' ifade edilmiÅŸtir. AHÄ°M kararlarÄ±nda bu hak teslim edilmiÅŸtir. SanÄ±klar birbirlerini tanÄ±mamaktadÄ±r. Ortak bir sosyal yapÄ±larÄ± ve beraberlikleri yoktur. Sosyal medyada çaÄŸrÄ± ve bildirimlerin baÅŸlangÄ±cÄ±ndaki amaç meÅŸrudur. Pek çok sÄ±radan her kesimden insan bir araya gelmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi. Yüzlerce kiÅŸinin soruÅŸturmalara konu olduÄŸu, açÄ±lan benzer davalarda da beraat kararlarÄ± verildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan gerekçede, "sözü edilen çokluk içerisinde sanÄ±klarÄ±n davranÄ±ÅŸÄ± somutlaÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ bu geniÅŸ alan içerisinde hangi yerde, hangi harekette atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸledikleri savunmalarÄ±nÄ±n aksine yenilenmemiÅŸ" denildi.

Åžüphenin sanÄ±klar yararÄ±na yorumlanmasÄ±nÄ±n evrensel bir kural olduÄŸu da kaydedilen gerekçede, bu nedenle sanÄ±klarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± beraatlarÄ±na karar verildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

1 YILDAN 17 YILA KADAR HAPÄ°SLERÄ° Ä°STENÄ°YORDU

Ä°ddianamede, bayrak satÄ±cÄ±sÄ± Ali SarÄ±çiçek hakkÄ±nda "Görevi yaptÄ±rmamak için direnme" ve "2911 sayÄ±lÄ± kanuna muhalefet" suçlarÄ±ndan 1 yÄ±l 2 aydan 7 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyordu. AralarÄ±nda Ä°talyan uyruklu fotoÄŸrafçÄ± Mattia Cacciatori'nin de bulunduÄŸu 19 sanÄ±ÄŸÄ±n ise "Görevi yaptÄ±rmamak için direnme", "2911 sayÄ±lÄ± kanuna muhalefet", "KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun bÄ±rakma" ve "UlaÅŸÄ±m aracÄ±nÄ±n hareket etmesini engellemek" suçlarÄ±ndan 1 yÄ±l ile 17 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyordu.

8 GÜN TUTUKLU KALMIÅžTI

8 gün tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliyesine karar verilen bayrak satÄ±cÄ±sÄ± Ali SarÄ±çiçek ifadesinde ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

"YaklaÅŸÄ±k 20 senedir seyyar satÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±yorum. Özellikle bayrak satÄ±yorum. Olay günü oÄŸlum ile birlikte BeÅŸiktaÅŸ'a bayrak satmak için gittik. Ben daha fazla satÄ±ÅŸ yapmak için BeyoÄŸlu'na geçtim. Orada bir grup ve kalabalÄ±k vardÄ±. Sonra polis Taksim ile olan baÄŸlantÄ±yÄ± kapattÄ±. Ben de o tarafa geçmek istediÄŸimi söylediÄŸimde buna izin vermedi. Ancak yabancÄ± uyruklu bir çifte izin vermesi sonucu ben neden ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸimde tekrar bana engel oldu. Hatta bana hakaret etti. Bu arada TOMA üzerime su sÄ±ktÄ±. Ben elimde bayraklarla Ä±slanmÄ±ÅŸ vaziyette bir sigara yaktÄ±m. Yolun ortasÄ±na çöktüm. Ama bunu eylem davranÄ±ÅŸÄ± ile yapmadÄ±m. O andaki psikolojik konumum ve geçiÅŸ izni verilmemesine kÄ±zdÄ±m. Dayak yedim, hakaret gördüm. SanÄ±klarÄ±n hiç birisini tanÄ±mam. Polise mukavemet etmedim. Polis beni dövdü." (Ä°stanbul/DHA)

Gezi DireniÅŸi'nin 5. yÄ±lÄ±: KaranlÄ±k gider Gezi kalÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 14:18

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