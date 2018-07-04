Flormar iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan TÃ¼zel: Esas olan sizin birliÄŸiniz

Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent TÃ¼zel, direniÅŸlerinin 51. gÃ¼nÃ¼nde olan Flormar iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Flormar kozmetik fabrikasÄ±, sendikalÄ± iÅŸçileri iÅŸten attÄ±. Ä°ÅŸten atmalara raÄŸmen 51 gündür fabrika önünde direniÅŸlerini sürdüren Flormar iÅŸçileri, örgütlü olduklarÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n fabrikaya girmesini istiyor.

DireniÅŸlerini yaÄŸmur çamur, bayram demeden sürdüren Flormar iÅŸçileriyle buluÅŸan Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, emekçilerle sohbet etti. Ä°ÅŸçileri dinleyen Tüzel, milletvekilliÄŸi döneminden örnekler vererek iÅŸçilerle neler yapabileceklerini konuÅŸtu. Ziyarete EMEP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, Gebze Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Atik, DarÄ±ca Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Orhan Kaya’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra EMEP üye ve yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Hasret Gültekin Kozan/EVRENSEL

‘RAPORLAR BÄ°ZÄ° HAKLI ÇIKARDI’

TayaÅŸ GÄ±da fabrikasÄ± önünde buluÅŸarak sloganlarla Flormar önüne yürüyen EMEP üyelerini alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±layan Flormar iÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz, “Gerçek emek dostlarÄ± her zaman iÅŸçilerin emekçilerin yanÄ±nda olur. Seçimlerden sonra da bizi unutmayan Emek Partisi ve Levent Tüzel’in ziyareti bu yüzden çok önemli” dedi. Patronun karalama kampanyasÄ±nÄ±n boÅŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Akyüz, “Biz çoÄŸunluk tespitimizi yayÄ±nladÄ±k, basÄ±n ile paylaÅŸtÄ±k. Dün de müfettiÅŸ raporlarÄ± geldi. Kimin kanun dÄ±ÅŸÄ± iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Devletin müfettiÅŸleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda bizim haklÄ± davamÄ±z ortaya konulmuÅŸtur. Bizim için ‘Kanun dÄ±ÅŸÄ± iÅŸler yapÄ±yorlar, yetkileri yok’ diyen patron mu haklÄ± biz mi gördük” diye konuÅŸtu.

‘PATRONLAR ÖRGÜTLÜ Ä°ÅžÇÄ° HAREKETÄ°NDEN KORKUYOR’

Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz’ün ardÄ±ndan iÅŸçilere seslenen EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, sendika hakkÄ±nÄ±n anayasal güvence altÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen yasalarÄ±n gereÄŸinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Anayasa, iÅŸ yasalarÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n sendikal örgütlenmesini hak ve özgürlükler içinde kabul etmiÅŸtir. Ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, iÅŸ yerlerindeki, fabrikalardaki hayat bambaÅŸka” diyen Tüzel, “Patronlar örgütlenmiÅŸ, bilinçli bir iÅŸçi hareketinden korkuyor. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n emek, hak ve demokrasi mücadelesinden nasÄ±l korktuklarÄ±nÄ± Flormar’Ä±n önünde görüyoruz. Onlar yarÄ±ÅŸÄ±yor, onlar tepiÅŸiyor ama iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±mÄ±z bu tepiÅŸmenin altÄ±nda kalan, kapÄ±ya konan oluyor” dedi. 24 Haziran seçimlerine de deÄŸinen Tüzel, “Siyaseti sizin oylarÄ±nÄ±zla belirleyen ama sizin karÅŸÄ±tÄ±nÄ±z olanlar, seçim öncesi sizden oy isteyenler bakÄ±n mecliste nasÄ±l kararlar alacaklar. Hep böyle oldu, benim vekilliÄŸim döneminde de böyle oldu. Çünkü sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n egemenliÄŸi hep bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k zamanlarda ekonomiyi düzlüÄŸe çÄ±karacaÄŸÄ±z diye bizden kemer sÄ±kmamÄ±zÄ± istedi” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘PARTÄ°NÄ°Z SÄ°ZLERÄ°N YANINDA’

“Emek Partisi olarak haklÄ± davanÄ±zda yanÄ±nÄ±zdayÄ±z. Arzu ediyoruz ki bu hukuksuzluk son bulsun, iÅŸe iade edilin, haklarÄ±nÄ±zÄ± geri alÄ±n” diyen Tüzel, “Bunun zor bir süreç olduÄŸunu biliyoruz. Emek Partisi, sizin partiniz. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± iktidar olsun, yasalar iÅŸçiler tarafÄ±ndan çÄ±kartÄ±lsÄ±n, gerçek halk demokrasisi tesis edilsin diye mücadele eden partiniz sizlerin yanÄ±nÄ±zda. BaÅŸarÄ±nÄ±n tek yolu sizin birliÄŸinizdir. Ancak bu türden direniÅŸler, emek kavgamÄ±z, ekmek mücadelemiz bizi birleÅŸtiriyor. Ä°zlenmesi gereken yol bu. AramÄ±zdaki görüÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakarak, alÄ±n terimiz için, geleceÄŸimiz için, kendi iktidarÄ±mÄ±z için kendimiz karar alalÄ±m, kendimiz yönetelim diyeceksek tek yol buradan ilerlemektir” ifadelerini kullandÄ±. Flormar’da kadÄ±n iÅŸçilerin çoÄŸunluÄŸundan bahseden Tüzel, “Bu mücadele kolay deÄŸil ama siz burada kadÄ±n emekçiler çoÄŸunluktasÄ±nÄ±z. Hep böyle olmuÅŸtur tarihte. EÄŸer bir direniÅŸte, dayanÄ±ÅŸmada, eylemde en önde kadÄ±n emekçiler varsa orada baÅŸarÄ± çok daha mümkündür” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Flormar direniÅŸinde herkese görevler düÅŸtüÄŸünü hatÄ±rlatan Tüzel, “Esas olan sizin birliÄŸiniz, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z. PatronlarÄ± emek birlikteliÄŸinize saygÄ± göstermeye saÄŸlamak ancak birliÄŸinizle olacak. Gebze’de Gebze Sendikalar BirliÄŸi’ne büyük görev düÅŸüyor. PatronlarÄ±n birlikteliklerine raÄŸmen emek ve demokrasi güçlerinin sizler için harekete geçmesi çok önemli” dedi. Tüzel, iÅŸçilere sesleniÅŸinin ardÄ±ndan bir süre oturarak sohbet etti, emekçilerin sorunlarÄ±nÄ± dinledi.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 14:00

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