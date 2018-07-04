Cargill iÅŸÃ§ileri tekrar Ä°stanbulâ€™a geliyor

Cargill'de iÅŸten atÄ±lan 14 iÅŸÃ§i, yarÄ±n Bursa'dan Ä°stanbul'daki Cargill Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelip oturma eylemi yapacak

Bursa’da bulunan Cargill fabrikasÄ±nda Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 78 gündür direnen Cargill iÅŸçileri, yarÄ±n (5 Temmuz PerÅŸembe) Ä°stanbul AtaÅŸehir'deki Cargill Genel MüdürlüÄŸüne (Palladium AVM) gelerek oturma eylemi baÅŸlatacak.

Cargill, ÅŸekere uygulanan kotayÄ± gerekçe göstererek Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olan 14 iÅŸçiyi Nisan ayÄ±nda iÅŸten çÄ±karmÄ±ÅŸ, iÅŸçiler bunun üzerine Cargill’in Orhangazi’deki fabrikasÄ± önünde eyleme baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler, daha sonra 15 MayÄ±s 2018 tarihinde fabrika önündeki eylemlerini Cargill fabrikasÄ±nÄ±n Ä°stanbul’daki merkezinin önüne taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Talepleri kabul edilmeyen iÅŸçiler, direniÅŸlerini tekrar Ä°stanbul’a taÅŸÄ±yor. FabrikanÄ±n kendilerini kota nedeniyle deÄŸil kendilerinin yürüttüÄŸü sendikal faaliyetten dolayÄ± iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, iÅŸe iade edilmelerini istiyor. Sosyal medyada #TheCargill14 hashtag’i ile kampanya baÅŸlatan iÅŸçiler, “Tekrar geliyoruz” diyerek kamuoyundan destek istedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 14:06

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