Ege Ãœniversitesinde iÅŸten atma gerekÃ§eleri: Annen Newroz'a katÄ±ldÄ±!

Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri mahkeme kararÄ±nÄ±n lehlerine Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine direniÅŸi sonlandÄ±rdÄ±. Genel-Ä°ÅŸ, skandal iÅŸten atma gerekÃ§elerini aÃ§Ä±kladÄ±.

94 gündür direniÅŸte olan Ege Üniversitesi iÅŸçileri, mahkeme kararlarÄ±nÄ±n lehlerine çÄ±kmasÄ± üzerine rektörlük önündeki eylemlerini bitirme kararÄ± aldÄ±. Öte yandan iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmalarÄ±nÄ±n ardÄ±nda skandal gerekçeler olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Genel-Ä°ÅŸ bir iÅŸçinin, annesi Newroz kutlamasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bir baÅŸka iÅŸçinin ise çocuÄŸunu daha sonra kapatÄ±lan bir dersaneye gönderdiÄŸi için iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

TaÅŸeron iÅŸçiler için KHK ile yapÄ±lan düzenlemenin ardÄ±ndan güvenlik ve arÅŸiv soruÅŸturmasÄ± gerekçe gösterilerek Ege Üniversitesinde iÅŸten atÄ±lan Genel-Ä°ÅŸ üyesi 157 iÅŸçi rektörlük binasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda direniÅŸ baÅŸlattÄ±. Eyleme iÅŸten çÄ±karÄ±lan Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n üyeleri ve aynÄ± gerekçelerle iÅŸten çÄ±karÄ±lan Tepecik Hastanesi iÅŸçileri de katÄ±ldÄ±.

OTURMA EYLEMÄ° SONA ERDÄ°

Ä°ÅŸçiler eylemin 94. gününde yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla oturma eylemlerini sona erdireceklerini ancak mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. Rektörlük önündeki açÄ±klamaya Genel-Ä°ÅŸ ÅŸube yöneticileri, GÄ±da-Ä°ÅŸ Temsilcisi, HDP Ä°zmir Milletvekili Murat Çepni ve Emek Partisi üyeleri de katÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada “Kadro dediniz iÅŸimizden ettiniz”, “Zafer direnen iÅŸçinin olacak” ve “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada dayanÄ±ÅŸma gösterenlere teÅŸekkür edildi.

Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±n gerekçelerinin arasÄ±nda iÅŸçilerin çocuklarÄ±nÄ±n kapatÄ±lan dersanelerde eÄŸitim almÄ±ÅŸ olmasÄ±, kapatÄ±lan hastanelerde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve bir iÅŸçinin annesinin Newroz kutlamasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n gösterildiÄŸi bilgisini verdi.

ESKÄ° HÜKÜMLÜLER VE ENGELLÄ°LER Ä°ÅžBAÅžI YAPTI

KHK ile taÅŸerona kadro müjdesi verenlerin ,aslÄ±nda iÅŸçileri çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸsiz bÄ±rakarak ölüme ve açlÄ±ÄŸa mahkum ettiÄŸini belirten KöroÄŸlu kamuda ve belediyelerde yapÄ±lan uygulamanÄ±n ayrÄ±msÄ±z, ÅŸartsÄ±z kadro talebinin çok gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KöroÄŸlu “94 gündür Ege Üniversitesi iÅŸçisi suçsuz olduklarÄ±nÄ± dile getirmek ve bu hukuksuz anlayÄ±ÅŸa dur demek için rektörlük önünde direnmektedir. Mevcut yasa olmasÄ±na raÄŸmen engelli emekli ve eski hükümlü iÅŸçileri de kapÄ±nÄ±n önüne koymuÅŸ ancak 94 gündür devam eden direniÅŸimizle eski hükümlü ve engelli üyelerimiz iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Güvenlik soruÅŸturmasÄ± adÄ± altÄ±nda iÅŸsiz kalan iÅŸçilerin verdiÄŸi hukuksal mücadelenin sonuç vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade KöroÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°dari mahkemenin vermiÅŸ olduÄŸu yürütmeyi durdurma kararÄ± ile 5 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z daha iÅŸbaÅŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Her gün Ege Üniversitesi RektörlüÄŸü önünde iÅŸlerini, geleceklerini,onurlarÄ±nÄ± geri almak için oturma eylemi yapan üyelerimiz ve ÅŸubemizin almÄ±ÅŸ olduÄŸu ortak karar ile oturma eylemimizi 94. gününde sonlandÄ±rarak, mücadeleyi farklÄ± eylemliliklerle devam ettirme kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°ÅŸten atÄ±lan Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileri iÃ§in yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ±

Ä°ÅŸten atÄ±lan Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 12:25

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