Ã…land, Avrupa Parlamentosuâ€™nda temsil edilmek istiyor

Ä°sveÃ§ ve Finlandiya arasÄ±nda bulunan Ã…land, Avrupa Parlamentosuâ€™nda temsil edilme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

BaltÄ±k Denizi’nde Ä°sveç ve Finlandiya arasÄ±nda bulunan Åland, Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilmek için mücadele ediyor.

ÅlandlÄ±lar, Finlandiya’nÄ±n 1995 yÄ±lÄ±nda Avrupa BirliÄŸi’ne üye olmasÄ±ndan beri kendi temsilcilerini Avrupa Parlamentosu’na göndermek istiyordu. Bu talepleri Ä°ngiltere’nin Avrupa BirliÄŸi üyeliÄŸinden çÄ±kmasÄ±ndan sonra yeniden güncellik kazandÄ±.

GeçtiÄŸimiz hafta, Avrupa Konseyi, Ä°ngiltere’den boÅŸalan parlamenterlerden birinin yerinin Finlandiya tarafÄ±ndan doldurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Böylelikle Finlandiya’nÄ±n Avrupa BirliÄŸi’ndeki parlamenterlerinin sayÄ±sÄ± 13’ten 14’e yükselecek.

Finlandiya’ya baÄŸlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen özerk olan, kendi parlamentosu ve baÄŸÄ±msÄ±z kurumlarÄ± bulunan Åland, kendi milletvekilini Avrupa Konseyi’ne göndermek istiyor.

ÅlandlÄ± Milletvekili Mats Löfström, bu amaçla Finlandiya Parlamentosu’na seçim yasalarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapma önergesi verdi. Önerge Finlandiya’nÄ±n iki seçim bölgesine ayrÄ±lmasÄ±nÄ± ve Åland’Ä±n ayrÄ± bir seçim bölgesi olarak kabul edilmesini öngörüyor. Böylelikle ÅlandlÄ±lar Avrupa Parlamentosu’na bir milletvekili göndermeyi garantiye almak istiyor.

Ä°kinci giriÅŸim de Åland Parlamentosu’ndan geldi. Parlamento Åland’Ä±n ayrÄ± bir seçim bölgesi olarak kabul edilmesini talep ediyor. Öneriler yaz tatilinden sonra toplanacak olan Finlandiya Parlamentosu’nda ele alÄ±nÄ±p tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

1995 yÄ±lnda Finlandiya Avrupa BirliÄŸi’ne üye olduktan sonra toplanan Åland Parlamentosu da AB’ye üye olmak için karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Her iki parlamentonun AB üyeliÄŸi için ayrÄ± ayrÄ± karar aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Löfström, Finlandiya’ya Avrupa BirliÄŸi Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilme hakkÄ± tanÄ±nÄ±rken aynÄ± hakkÄ±n Åland’a tanÄ±nmamasÄ±nÄ± eksiklik olduÄŸunu ve bunun giderilmesi gerektiÄŸini söylüyor.

Avrupa’nÄ±n diÄŸer yerlerinde bulunan özerk bölgelerin Avrupa BirliÄŸi’nde temsil edildiklerini belirten Löfström, “Finlandiya ileriye gidebileceÄŸini ve azÄ±nlÄ±klara haklarÄ±nÄ± vereceÄŸini göstermeli” dedi.

ÅLAND 1921 YILINDAN BERÄ° ÖZERK

1917 yÄ±lÄ±nda Finlandiya’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±ndan sonra neredeyse tamamÄ± Ä°sveçli olan ÅlandlÄ±lar, daha önce ait olduklarÄ± Ä°sveç’le birleÅŸmek için giriÅŸimde bulundu. YetiÅŸkin halkÄ±n % 92,8’i Åland’Ä±n Finlandiya’dan ayrÄ±lmasÄ± için sürdürülen imza kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±.

AnlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ele alan Milletler Cemiyeti, 1921 yÄ±lÄ±nda Åland’Ä±n Finlandiya’ya ait olduÄŸunu ancak özerk olmasÄ±nÄ± ve kendi kendini yönetmesini kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Åland’Ä±n tarafsÄ±z ve silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge olmasÄ± için uluslararasÄ± anlaÅŸma imzalandÄ±.

30 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 6757 takÄ±m adadan oluÅŸan Åland’Ä±n resmi dil Ä°sveçce. DÄ±ÅŸ güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±ndan Finlandiya, iç güvenlikten de Åland özerk yönetimi sorumlu. Parlamento’nun yasa çÄ±karma ve uygulanmasÄ±nÄ± denetleme yetkisi var. Kendi bayrak, polis, posta pulu bulunan Åland’da Finlandiya’daki vergi yasalarÄ± geçerli.

Son yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± halkÄ±n yüzde 70’nin Åland’Ä±n Finlandiya’ya baÄŸlÄ± özerk bir yönetim uygulamasÄ±ndan yana olduÄŸunu gösterdi. Küçük bir grup da, Åland’Ä±n Finlandiya’dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olmasÄ±nÄ± savunuyor. Bu amaçla 2001 yÄ±lÄ±nda kurulan Åland’Ä±n GeleceÄŸi adlÄ± partinin 30 üyeli parlamentoda 2 üyesi bulunuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 12:16

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