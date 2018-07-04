ErdoÄŸan, 9 Temmuz'da yemin edecek ve kabinesini aÃ§Ä±klayacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 9 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ TBMM'de yemin edeceÄŸi ve kabinesini aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± bildirildi.

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi', CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynÄ± gün kabineyi açÄ±klamasÄ±yla birlikte resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Mecliste milletvekillerinin kayÄ±t iÅŸlemleri devam ediyor; diÄŸer yandan Genel Kurul yemin töreni için hazÄ±rlanÄ±yor.

Programa göre, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem yemin töreni için 7 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

AKP TBMM Grubu, yemin töreninin yapÄ±lacaÄŸÄ± gün saat 11.00'de, 27. Dönem'in ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya gelecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin edecek ve aynÄ± gün kabineyi açÄ±klayacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi de böylece resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.

ErdoÄŸan, 24 Haziran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde yüzde 52.6 oy almÄ±ÅŸtÄ±.

Bugün Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kanun hükmünde kararnameyle Bakanlar Kurulunun yetkilerini üzerine alan ErdoÄŸan, yemin etmesinin ardÄ±ndan bu yetkileri kullanmaya baÅŸlayacak. (AA)

Yeni KHK ile Bakanlar Kurulunun yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±na devredildi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan 698 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 12:37

www.evrensel.net