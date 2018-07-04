Ä°nce: CHP karÄ±ÅŸmadÄ±, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile abi kardeÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 24 Haziran'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde aday gösterdiÄŸi Muharrem Ä°nce, "CHP karÄ±ÅŸmaz. Tam tersine biz SayÄ±n Genel BaÅŸkan ile abi kardeÅŸ iliÅŸkisi içinde, eÅŸlerimizle birlikte yemek yedik. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a teklifte bulundum. Onu da basÄ±nla paylaÅŸtÄ±m, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklÄ±m yok" dedi.

CHP'nin adayÄ± olarak 24 Haziran'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± seçimine giren Muharrem Ä°nce, daha önce yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu teÅŸekkür ziyaretlerini Erzurum'dan baÅŸlattÄ±. Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen Ä°nce, parti binasÄ± giriÅŸinde coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. BinanÄ±n 5'inci katÄ±ndaki ofise çÄ±kmadan, CHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisine giren Ä°nce, partililerle tokalaÅŸÄ±p, bir süre sohbet etti. Daha sonra CHP il binasÄ±na geçen Ä°nce, basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

FotoÄŸraf: Turgay Ä°pek/DHA

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Seçim kampanyasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirten Muharrem Ä°nce, "Kampanyada sloganÄ±mÄ±z, 'Hepimizin cumhurbaÅŸkanÄ±ydÄ±'. Hepimizin cumhurbaÅŸkanÄ± olmak için devam edeceÄŸiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarÄ±na kafa yoran, 81 vilayeti karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ dolaÅŸan hepimizin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Erzurum'dan baÅŸladÄ±k. Kampanya sÄ±rasÄ±nda Erzurum'a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oyumuz, partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarÄ±nda oyumuz var, yüzde 9,9 almÄ±ÅŸÄ±z. Yani gelseymiÅŸim barajÄ± aÅŸacakmÄ±ÅŸÄ±z. Merak etmeyin, Erzurum'da bu kampanyayÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Siyaset uzun soluklu bir iÅŸtir. 9,9'da kalmak beni üzdü. Erzurum'da barajÄ± mutlaka geçeceÄŸiz. Bir sonraki toplantÄ±mÄ±zÄ± tabii ki cumhurbaÅŸkanÄ± olarak Erzurum milletvekilleriyle yapacaÄŸÄ±z. Türkiye okul öncesi çocuklarÄ±na sahip çÄ±kamayan bir ülke, okuldaki çocuklarÄ±nÄ± yerleÅŸtiremeyen bir ülke. Okul öncesi çocuklarÄ±n baÅŸÄ±na her gün kötü bir olay geliyor, okuldaki çocuklarÄ±mÄ±zda okullara yerleÅŸtirilemiyor. Türkiye'nin böylesine devasa sorunlarla boÄŸuÅŸtuÄŸu dönemde çözüm, çare olmamÄ±z lazÄ±m. Bu mücadeleye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Turgay Ä°pek/DHA

'15 MÄ°LYON OLAN OYU, 30 MÄ°LYON YAPACAÄžIZ'

'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyasÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± kaydeden Ä°nce, "9 Eylül 2018 günü bir kampanya baÅŸlatacaÄŸÄ±m. 'Türkiye'yi gençlerle yönetelim' kampanyasÄ±. CHP'nin ÅŸu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018'den 9 Eylül 2019'a kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyasÄ±. Ben ÅŸimdiden 9 Eylül günü baÅŸlatacaÄŸÄ±m kampanyanÄ±n ilk açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± Erzurum'dan yapÄ±yorum. 18 yaÅŸ ile 35 yaÅŸ arasÄ±nda partinin üye sayÄ±sÄ± kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek, bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldÄ±k; hedefimiz, 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayÄ±sÄ±nÄ± 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceÄŸiz. Genç kardeÅŸlerime sesleniyorum. Kampanya baÅŸlayacak, 1 yÄ±l içinde tam 2 katÄ±na çÄ±kartÄ±rsak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde 15 milyon olan oyu, 30 milyon yapacaÄŸÄ±z. Allah'Ä±n izni, milletin isteÄŸiyle bu iÅŸi baÅŸaracaÄŸÄ±z" dedi.

'ZATEN TEK ADAM DEÄžÄ°L MÄ°YDÄ°?'

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan, Bakanlar Kurulu yetkisinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na devrinin saÄŸlanacaÄŸÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hakkÄ±nda görüÅŸü sorulan Ä°nce, "Bu sabah 5'ten beri yollardayÄ±z. KHK'yÄ± bilmiyorum. Zaten öyle deÄŸil miydi? Tek adam deÄŸil miydi? Türkiye'de ÅŸu ana kadar öyle deÄŸil miydi? Bütün yetki onda zaten, baÅŸbakan fiilen yoktu. Åžimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemÅŸire o, kÄ±raathaneci o, her ÅŸey o" diye yanÄ±t verdi.

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'GÄ°ZLÄ° AJANDALARIM, PLANLARIM YOK'

Bir gazetecinin 'CHP karÄ±ÅŸtÄ±' haberleriyle ilgili ne düÅŸündüÄŸünü sormasÄ± üzerine Ä°nce, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"CHP karÄ±ÅŸmaz. Tam tersine biz SayÄ±n Genel BaÅŸkan ile abi kardeÅŸ iliÅŸkisi içinde, eÅŸlerimizle birlikte yemek yedik. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a teklifte bulundum. Onu da basÄ±nla paylaÅŸtÄ±m, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklÄ±m yok. Gizli ajandalarÄ±m, planlarÄ±m yok. Millete yalan söylemeyeceÄŸim, diye söz verdim. YaptÄ±ÄŸÄ±m teklifi de milletle paylaÅŸtÄ±m."

'MYK ÜYESÄ° DEÄžÄ°LÄ°M, TAKDÄ°R ONLARIN'

PerÅŸembe günü toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), olaÄŸanüstü kongre kararÄ± alÄ±nÄ±p, alÄ±nmayacaÄŸÄ± sorulan Muharrem Ä°nce, "Ben MYK üyesi deÄŸilim, takdir onlarÄ±ndÄ±r. Ben seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± deÄŸil, burada bir kampanya baÅŸlatmadÄ±m. ErdoÄŸan Erzurum'a geldi, diye ben gelmeyecek miyim? Daha önce söylediler. Eyüp'te miting yaptÄ±k, 'ErdoÄŸan buraya geliyordu' dediler. Be de buraya 12 yaÅŸÄ±nda geldim. Erzurum, memleketimin bir parçasÄ±. Yalova'da dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen illere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Erzurumlu fazladÄ±r. Biz yarÄ±dan da olsa Erzurumlu sayÄ±lÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu. (Erzurum/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 12:07

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