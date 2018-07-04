Aziz KocaoÄŸlu: CHP'de acil bir deÄŸiÅŸim zorunlu hale gelmiÅŸtir

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, '24 Haziran seÃ§imleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir deÄŸiÅŸimi zorunlu hale getirmiÅŸtir' dedi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, 24 Haziran'da yapÄ±lan seçimlerin ardÄ±ndan Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) acil bir deÄŸiÅŸimin zorunlu hale geldiÄŸini bildirdi.

KocaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 24 Haziran'da gerçekleÅŸtirilen CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardÄ±ndan oluÅŸan tablo ve Cumhuriyet Halk Partisinde yaÅŸanan son geliÅŸmelere iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti: "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir deÄŸiÅŸimi zorunlu hale getirmiÅŸtir. Kamuoyu ve parti tabanÄ±nÄ±n talebi de bu doÄŸrultudadÄ±r. Söz konusu deÄŸiÅŸimin SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n öncülüÄŸünde gerçekleÅŸmesi, partimize büyük güç katacaktÄ±r. Bu düÅŸüncelerimi kamuoyuyla saygÄ±yla paylaÅŸÄ±rÄ±m."

CHP, 24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 22.6 oy oranÄ± elde etmiÅŸti. 1 KasÄ±m seçimlerinde bu oran yüzde 25.3'tü.

Aziz KocaoÄŸlu'nun belediye baÅŸkanÄ± olduÄŸu Ä°zmir'de ise CHP'nin oyu yüzde 41.3 oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 11:11

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