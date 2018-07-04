Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'de fabrikada Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul HadÄ±mkÃ¶y'deki AtatÃ¼rk Sanayi Sitesiâ€™nde bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul HadÄ±mköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki üç katlÄ± tekstil fabrikasÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±n, kÄ±sa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

HadÄ±mköy Ä°tfaiye ekibi yangÄ±na müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, AvcÄ±lar, BakÄ±rköy, BaÅŸakÅŸehir ve ÅžiÅŸli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. AyrÄ±ca Orman Bölge MüdürlüÄŸü'ne ait helikopter de bölgeye çaÄŸrÄ±ldÄ±.

YangÄ±ndan etkilenen bazÄ± çalÄ±ÅŸanlar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YangÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 saat süren çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. SoÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. (AA/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 11:49

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