Bursa'da Ã§ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± 15 bin kiÅŸi yÃ¼rÃ¼dÃ¼

8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara ile 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir cinayetlerinin ardÄ±ndan Bursa’da 15 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'ÇocuÄŸuma Dokunma' yürüyüÅŸü düzenlendi. Kitle örgütlerinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen yürüyüÅŸ Fatih Sultan Mehmet BulvarÄ±'nda gerçekleÅŸtirildi. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdikleri yürüyüÅŸ yaklaÅŸÄ±k 2 saat sürdü. YürüyüÅŸte 'Çocuk susar, sen susma' yazÄ±lÄ± pankart ve dövizler taÅŸÄ±ndÄ±.

YürüyüÅŸ öncesi grup adÄ±na açÄ±klama yapan Esra YalçÄ±n Ünal, son dönemde Türkiye'de sayÄ±larÄ± hÄ±zla artan cinsel istismar olaylarÄ±na karÅŸÄ± artÄ±k dur demek için burada toplandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti:

“ArtÄ±k Eylül'ler Leyla'lar bu acÄ±yÄ± yaÅŸamasÄ±n, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yüzüne utanarak bakmayalÄ±m diye bugün burada toplandÄ±k. ArtÄ±k yeter diyoruz. Cinsel istismar kime yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n suçtur. Bir an önce gerekli ve caydÄ±rÄ±cÄ± cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hayata geçmesini bekliyoruz.” dedi. (DHA)



FotoÄŸraf: DHA



FotoÄŸraf: DHA



FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:27

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