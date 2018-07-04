YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven: SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, 24 Haziran'da yapÄ±lan seÃ§imin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

24 Haziran'da yapÄ±lan seçimlerle ilgili itiraz sürecinin bugün tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, "Bugün itiraz gelirse ona da bakacaÄŸÄ±z. SonuçlandÄ±rÄ±rsak ve olaÄŸanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarÄ±yla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klarÄ±z." dedi.

Güven, YSK binasÄ±na giriÅŸinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± üzerine, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik, YSK'ye yapÄ±lacak itirazlarÄ±n son günü olduÄŸunu belirtti.

Bugün herhangi bir itiraz gelip gelmeyeceÄŸini bilmediÄŸini ifade eden Güven, "Bugüne kadar 13 Ä°l Seçim Kurulu kararÄ±na karÅŸÄ± itiraz geldi ve bunlarÄ± sonuçlandÄ±rdÄ±k. Bugün itiraz gelirse ona da bakacaÄŸÄ±z. SonuçlandÄ±rÄ±rsak ve olaÄŸanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarÄ±yla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klarÄ±z. Resmi Gazete'ye göndereceÄŸiz ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n mazbatasÄ±nÄ± da Meclis BaÅŸkanÄ±mÄ±za takdim edeceÄŸim." diye konuÅŸtu.

'EN AZ Ä°KÄ° SEÇÄ°MLÄ°K MALZEMEMÄ°Z HAZIR'

Erken seçim tartÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸu belirtilerek, YSK'nin bir erken seçime hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna Güven, "ArkadaÅŸlar, o benim iÅŸim deÄŸil. Biz her seçim bittiÄŸinde bir sonraki en az iki seçimlik malzememizi hazÄ±rlarÄ±z. Bunu her zaman söylüyorum. Ama erken seçim kararÄ± alÄ±p almamak benim iÅŸim deÄŸil. O siyasi iradenin iÅŸi. YSK her zaman hazÄ±r durumda olmak durumundadÄ±r. Bugüne kadar hep hazÄ±r olduk. Bundan sonra da hazÄ±r olacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Güven, seçim sürecinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonraki seçimlerle ilgili eksikler ve ihtiyaçlar konusundaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini, bunun rutin iÅŸleri olduÄŸunu kaydetti. (AA)

24 Haziran seÃ§imlerinden koalisyon Ã§Ä±ktÄ±, AKP MHPâ€™ye muhtaÃ§

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:19

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