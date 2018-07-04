Adana'da geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kazanÄ±na dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Adana'da HacÄ± SabancÄ± Organize Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki plastik fabrikasÄ±nda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kazanÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriyeli mÃ¼lteci iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Adana'da bir plastik fabrikasÄ±nda geri dönüÅŸüm kazanÄ±na düÅŸen iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AlÄ±nan bilgiye göre, merkez SarÄ±çam ilçesi Adana HacÄ± SabancÄ± Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Suriyeli mülteci iÅŸçi Halef Alacra (20), henüz belirlenemeyen nedenle geri dönüÅŸüm kazanÄ±na düÅŸtü.

Alacra'nÄ±n düÅŸtüÄŸünü fark eden diÄŸer çalÄ±ÅŸanlar makineyi durdurarak durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrollerde Halef Alacra'nÄ±n öldüÄŸünü tespit etti.

BulunduÄŸu yerden çÄ±kartÄ±lan ceset, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edilmek üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna götürüldü. (Adana/AA)

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