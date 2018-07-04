BM GÃ¼venlik Konseyi perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Suriye gÃ¼ndemiyle toplanacak

BM GÃ¼venlik Konseyi, Kuveyt'in talebi Ã¼zerine Suriye'nin gÃ¼ney batÄ±sÄ±nda artan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ toplanacak.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin güney batÄ±sÄ±nda artan çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle perÅŸembe günü toplanacaÄŸÄ± bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin temmuz ayÄ± dönem baÅŸkanÄ± Ä°sveç'in BM Daimi TemsilciliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, konseyin Ä°sveç ve Kuveyt'in talebi üzerine Suriye'nin güney batÄ±sÄ±nda artan çatÄ±ÅŸmalar ve kötüye giden insani durumu görüÅŸmek üzere perÅŸembe günü toplanacaÄŸÄ± duyuruldu.

Suriye'de taraflarÄ±n sivilleri ve sivil altyapÄ±yÄ± korumada baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸuna iÅŸaret edilen açÄ±klamada, gerginlik ve ÅŸiddetin azaltÄ±lmasÄ±na yönelik çabalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

BM, çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle 750 bin kiÅŸinin hayatÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini aktarÄ±yor.

ÜRDÜN 2 SINIR KAPISINI DAHA AÇIYOR

Ülkenin güneyindeki hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle, 270 bin ila 330 bin kiÅŸinin yerinden edildiÄŸini ve Ürdün sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru göç ettiÄŸini açÄ±klayan BM, Ürdün'e sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± açma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ürdün yönetimi, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için açtÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± üçe yükseltme kararÄ± aldÄ±.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye'nin Dera bölgesindeki saldÄ±rÄ±lardan kaçan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara geçen cumartesi gününden bu yana yalnÄ±zca bir sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan hizmet verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ä°nsani yardÄ±m konusundaki yoÄŸun ihtiyaç dolayÄ±sÄ±yla bugün iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n daha açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve üç kapÄ±dan hizmet verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirten Ganimat, söz konusu sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n isimlerini paylaÅŸmadÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 01:54

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