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FotoÄŸraf: Pixabay
Timbuktu kuzeyinde Ã§Ã¶lde kaybolan 17 kiÅŸi Ã¶lÃ¼ bulundu
04 Temmuz 2018 01:11
Mali'nin Timbuktu kentinin kuzeyinde Ã§Ã¶lde kaybolduÄŸu anlaÅŸÄ±lan bir minibÃ¼steki 17 kiÅŸinin cansÄ±z bedenleri bulundu.
Mali'nin Timbuktu kentinin kuzeyinde çölde kaybolduÄŸu anlaÅŸÄ±lan bir minibüsteki 17 kiÅŸi ölü olarak bulundu.
Ülke basÄ±nÄ±ndaki haberlere göre, minibüs 21 Haziran'da Cezayir'den ayrÄ±larak Timbuktu'ya gitmek üzere yola çÄ±ktÄ±. Ä°ki gün içinde Timbuktu'ya varmasÄ± beklenen 4'ü çocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 17 kiÅŸinin bulunduÄŸu minibüsten günlerce haber alÄ±namamasÄ± üzerine, minibüstekilerin Cezayir'deki yakÄ±nlarÄ± olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmadÄ±.
YapÄ±lan aramalar sonunda minibüs, Timbuktu'nun 130 kilometre kuzeyinde içindeki tüm yolcular ve ÅŸoför ölmüÅŸ halde bulundu.
Åžoförün çöldeki kum fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle yolunu kaybettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. (Dakar/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 01:42
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