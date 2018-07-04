Ä°talya'da NijeryalÄ± kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±: 'Ãœlkene dÃ¶n'

Ä°talya'da bir ÅŸahÄ±s, ATM sÄ±rasÄ±na girmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ NijeryalÄ± kadÄ±nÄ± darbetti. SaldÄ±rganÄ±n kadÄ±na 'Ãœlkene geri dÃ¶n' diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Ä°talya'da bir kiÅŸi, ATM önünde sÄ±raya girmediÄŸini iddia ettiÄŸi NijeryalÄ± kadÄ±nÄ± darbetti.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine göre, ülkenin batÄ±sÄ±ndaki Sardinya AdasÄ±'nda bulunan Sassari kentinde, NijeryalÄ± bir kadÄ±n ATM'den para çekmek isterken sÄ±raya girmediÄŸi gerekçesiyle bir erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rgan, kadÄ±nÄ±n telefonunu alÄ±p yere atarak kÄ±rdÄ± ve ardÄ±ndan kadÄ±na "Önce ben geldim, ülkene geri dön" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

SaldÄ±rgan, NijeryalÄ± kadÄ±nÄ± açÄ±klama yapmak istediÄŸi sÄ±rada saçlarÄ±ndan tutarak çekti ve darbetti.

Åžehirdeki bir posta ofisinin ATM'si önünde yaÅŸanan olaya, o sÄ±rada aynÄ± yerde bulunan çok sayÄ±da kiÅŸinin tanÄ±klÄ±k ettiÄŸi ancak "korktuklarÄ± için" saldÄ±rgan kaçtÄ±ktan sonra polisi arayabildikleri öÄŸrenildi. (Roma/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 00:57

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