AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya: Erken seÃ§im beklemeyin

Beykoz'da konuÅŸan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya 'Erken seÃ§im falan diye beklemeyin, Mart 2019'da seÃ§imimiz var' dedi.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya, "Düdük çaldÄ± arkadaÅŸlar haberiniz olsun. Seçime gidiyoruz. Erken seçim falan diye beklemeyin, Mart 2019'da seçimimiz var" dedi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kaya, 24 Haziran seçimlerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla AKP Beykoz Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teÅŸekkür ziyaretinde bulundu. TeÅŸkilatÄ± ziyaret etmesinin bir diÄŸer sebebinin de yerel seçimler olduÄŸunu belirten Kaya, erken seçim iddialarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Düdük çaldÄ± arkadaÅŸlar haberiniz olsun. Seçime gidiyoruz. Erken seçim falan diye beklemeyin, Mart 2019'da seçimimiz var. Erken seçim için Anayasa'nÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerekir. 2014 Eylül'de temayülleri yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸÄ±z, 1398 belediye baÅŸkan adayÄ± belirleyeceÄŸiz. 21 binden fazla meclis üyesi belirleyeceÄŸiz. Ekim'de mülakatlara baÅŸlamÄ±ÅŸÄ±z. KasÄ±mÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan sonra da adaylarÄ± ilan etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla eylüle kaldÄ± 2 ay. 15 Temmuz programÄ±mÄ±z var. 18 AÄŸustos büyük kongremiz var. Geriye de bir ÅŸey kalmadÄ±. Haber vermeye geldim." (HABER MERKEZÄ°)

AKP'de yerel seÃ§im tartÄ±ÅŸmasÄ±: GÃ¼ndemimizde yok

Ä°smail Kahraman: Yerel seÃ§im Ã¶ne alÄ±nmaz, Anayasaya uygun deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 00:41

www.evrensel.net