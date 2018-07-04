EylÃ¼l YaÄŸlÄ±kara cinayetinin katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n annesi de tutuklandÄ±

Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde kaybolduktan 8 gÃ¼n sonra cansÄ±z bedeni bulunan EylÃ¼l YaÄŸlÄ±kara cinayetinde katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n annesi de tutuklandÄ±.

Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cansÄ±z bedeni bulunan Eylül YaÄŸlÄ±kara cinayetinin zanlÄ±sÄ±na ait cep telefonu sinyalinin, görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgideki yer ve saat ile eÅŸleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Öte yandan zanlÄ± UÄŸur KoçyiÄŸit'in gözaltÄ±ndaki annesi H. KoçyiÄŸit de tutuklandÄ±.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesine baÄŸlÄ± Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da YüzükbaÅŸÄ± Yolu mevkisinde bir elektrik direÄŸinin dibinde gömülü bulunan 8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin, yeni detaylar ortaya çÄ±ktÄ±.

Buna göre, görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgideki, zanlÄ± UÄŸur KoçyiÄŸit'i gördüÄŸü saat ile mevki, KoçyiÄŸit'e ait cep telefonu sinyalleriyle eÅŸleÅŸti. AyrÄ±ca Eylül'ün cansÄ±z bedeninin bulunduÄŸu bölgenin yakÄ±nÄ±nda, ÅŸüphelinin aracÄ±na ait lastik izine de rastlandÄ±.

ZanlÄ±nÄ±n Eylül'ün cansÄ±z bedenini gömmek için geldiÄŸi sÄ±rada sert fren yapmasÄ±yla kalkan tozu fark eden görgü tanÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarmaya giderek, gördüklerini anlattÄ±. Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±, tanÄ±ÄŸÄ±n bilgisini verdiÄŸi bölgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalarda kullanÄ±lan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeÄŸin kazdÄ±ÄŸÄ± çukurdan yayÄ±lan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cansÄ±z bedeninin bulunduÄŸu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazÄ±larak, küçük kÄ±zÄ±n cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca yapÄ±lan incelemede, olayÄ±n faili olarak tutuklanan U.K'nÄ±n, elektrik direÄŸi dikmek için açtÄ±ÄŸÄ± çukurun bir kÄ±smÄ±nÄ± özellikle kapatmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± gündeme getirdi.

Eylül'e yapÄ±lan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kÄ±rÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca cinsel istismar bulgusuna rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ANNE H. KOÇYÄ°ÄžÄ°T DE TUTUKLANDI

NTV'nin geçtiÄŸi son dakika haberine göre zanlÄ± UÄŸur KoçyiÄŸit'in gözaltÄ±ndaki annesi H. KoçyiÄŸit de tutuklandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

7 gÃ¼ndÃ¼r sorgulanan EylÃ¼l'Ã¼n katil zanlÄ±sÄ± konuÅŸmuyor

EylÃ¼l ve Leyla'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 'hadÄ±m' tartÄ±ÅŸmasÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gizliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 00:18

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