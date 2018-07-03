ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ve Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov, Trump ile Putin arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile Suriye ve Kuzey Kore konularÄ±nÄ± konuÅŸtu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de yapacaÄŸÄ± görüÅŸmenin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, "Bakan Mike Pompeo ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ile bugün telefonda görüÅŸtü. Ä°ki bakan, BaÅŸkan Trump ve Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gelecek günlerde yapacaÄŸÄ± görüÅŸme ile Suriye ve Kuzey Kore konularÄ±nÄ± ele aldÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacaÄŸÄ± zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yÄ±l aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'ya gitti.

Beyaz Saray, geçen hafta, Trump ve Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceÄŸi bildirmiÅŸ ve liderlerin görüÅŸmede ABD ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra ulusal güvelik konularÄ±nÄ± ele alacaÄŸÄ± duyurmuÅŸtu. (Washington/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 23:10

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