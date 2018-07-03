28 Åžubat davasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

28 Åžubat davasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ±nda 'REFAHYOL HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±yla sanÄ±klarÄ±n eylemleri arasÄ±nda nedensellik baÄŸÄ± bulunduÄŸu' belirtildi.

21 kiÅŸi müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 103 sanÄ±klÄ± 28 Åžubat davasÄ±nÄ±n gerekçeli kararÄ± açÄ±klandÄ±. Kararda "Dava konusu olayda, hükümeti cebren Ä±skat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleÅŸtirmek üzere, bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klarÄ±n önceden gizlice ittifak etmiÅŸ olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" ifadelerine yer verildi.

Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Mustafa YiÄŸitsoy ile Üye Hakimler Turhan Kök ve Tuba BüyükÅŸahin'in yazdÄ±ÄŸÄ± gerekçeli karar tamamlanarak, UYAP'a yüklendi.

Toplam 3 bin 833 sayfalÄ±k gerekçeli kararda, "Dava konusu olayda, huÌˆkuÌˆmeti cebren Ä±skat veya vazife goÌˆrmekten cebren men etme eylemini gercÌ§eklesÌ§tirmek uÌˆzere, bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klarÄ±n oÌˆnceden gizlice ittifak etmisÌ§ olduklarÄ± anlasÌ§Ä±lmaktadÄ±r" ifadesine yer verildi.

"REFAHYOL Hükümeti'nin istifa ettirilmesi ile faillerin eylemleri arasÄ±nda illiyet (nedensellik) baÄŸÄ± bulunduÄŸu" belirtilen kararda, "faillerin fikir ve eylem birliÄŸi içinde ve bir organizasyon dahilinde atÄ±lÄ± suçu iÅŸledikleri" vurgulandÄ±.

BatÄ± ÇalÄ±ÅŸma Grubu'nun (BÇG) 54. Hükümeti düÅŸürme amacÄ±yla faaliyet yürüttüÄŸü ifade edilen kararda, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± KaradayÄ± ve Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Bir'in, "54. Hükümetin düÅŸürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduÄŸu" ve "suça iÅŸtirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardÄ±ÄŸÄ±" bildirildi.

Kararda, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri Ä°ç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hiçbir unsuruna demokratik düzeni ortadan kaldÄ±rma, askeri dikta kurulmasÄ±na yol açabilecek askeri müdahalede bulunma yetkisi vermediÄŸi" vurgulandÄ±.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

28 Åžubat'a iliÅŸkin, 'FETÖ'den tutuklu eski savcÄ± Mustafa Bilgili tarafÄ±ndan açÄ±lan ve 5 yÄ±l süren davada 13 Nisan 2018 tarihinde karar açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ankara 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n son celsesinde mahkeme heyeti, aralarÄ±nda dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emekli Orgeneral Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ±, dönemin simge ismi Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin DoÄŸan'Ä±n da bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa müebbet hapis cezasÄ± vermiÅŸti. 68 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanÄ±ÄŸÄ±n, zamanaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle de 10 sanÄ±ÄŸÄ±n hakkÄ±ndaki davanÄ±n düÅŸürülmesine hükmetmiÅŸti.

SanÄ±klarÄ±n yaÅŸlarÄ± ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ± dikkate alan mahkeme heyeti, sanÄ±klara yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve her ayÄ±n 1'inde en yakÄ±ndaki karakola imza verme ÅŸartÄ± uygulayarak, tutuklama kararÄ± vermemiÅŸti. Ceza alan sanÄ±klardan 19 askerin rütbelerinin söküleceÄŸi belirtilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

28 Åžubat davasÄ±nda 21 mÃ¼ebbet, 68 beraat

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 23:52

www.evrensel.net