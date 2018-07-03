'Kemer sÄ±kma paketi hazÄ±rlanÄ±yor, vatandaÅŸ acÄ± reÃ§eteye hazÄ±r olsun'

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Akif HamzaÃ§ebi, seÃ§imler sonrasÄ± kemer sÄ±kma paketi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 'VatandaÅŸ acÄ± reÃ§eteye hazÄ±r olsun' dedi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Akif Hamzaçebi, 24 Haziran seçimlerinden sonra kemer sÄ±kma paketi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "VatandaÅŸ acÄ± reçeteye hazÄ±rlÄ±klÄ± olsun" uyarÄ±sÄ±na bulundu.

KRT Haber Müdürü ÇaÄŸlar Cilara'ya konuÅŸan Hamzaçebi, ekonomide acÄ± bir çeçete uygulanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek vatandaÅŸlarÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± yönünde uyardÄ±. Hamzaçebi, "Ekonomide iÅŸler hiç iyi deÄŸil. Bir kemer sÄ±kma paketi programÄ± hazÄ±rlanÄ±yor, bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z buna hazÄ±rlÄ±klÄ± olsunlar. Kemeri vatandaÅŸ sÄ±kacak. Seçimlere öne alma istemelerinin nedeni de budur. Herkes acÄ± reçeteye hazÄ±r olsun. Mart ayÄ±nda yerel seçimler yapÄ±lÄ±rsa, bu acÄ± reçeteyi mart ayÄ±na kadar ertelemek zorundalar, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lÄ±rsa hemen aralÄ±kta bu acÄ± reçeteyi uygulayacaklar" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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