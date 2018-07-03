MÃ¼himmat fabrikasÄ±nÄ± istemeyen PamukovalÄ±lar Ã‡ED toplantÄ±sÄ± yaptÄ±rmadÄ±

Sakarya Pamukova'da mahallelerine mÃ¼himmat fabrikasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen halk Ã‡ED toplantÄ±sÄ±na engel oldu, firma yetkililerini geri gÃ¶nderdi.

Sakarya'nÄ±n Pamukova ilçesine baÄŸlÄ± BacÄ± Mahallesi'nde, Hazine'ye ait araziye bir firma tarafÄ±ndan silah mühimmatÄ± üretim ve depolama tesisi kurulmasÄ± için yapÄ±lmak istenen ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na mahalleli tepki gösterdi, toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na izin vermedi.

Merkezi Adana'da bulunan firma tarafÄ±ndan Pamukova'nÄ±n BacÄ± Mahallesi'nde, yatÄ±rÄ±m teÅŸviki kapsamÄ±nda 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanan 5 dönümlük arazide, harp araç-gereçleri ile silah mühimmatÄ±, av fiÅŸeÄŸi, sivil patlayÄ±cÄ±, kimyasal imalatÄ±, üretim ve depolama tesisi kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Proje kapsamÄ±nda, yÄ±lda 30 bin ton patlayÄ±cÄ±, 100 milyon av fiÅŸeÄŸi ile 100 milyon hafif silah mühimmatÄ± ve 50 ton kapasiteli yer altÄ± galeri tipi patlayÄ±cÄ± deposu yapÄ±lmasÄ± planlandÄ±.

MAHALLELÄ° ÇED TOPLANTISINA MÜSAADE ETMEDÄ°

FotoÄŸraf: Ä°smail ÇetintaÅŸ/DHA

Firma yetkilileri ve Sakarya ValiliÄŸi Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri, ÇED toplantÄ±sÄ± için BacÄ± Mahallesi'ne geldi. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± kahve, mahalleli tarafÄ±ndan kapattÄ±rÄ±lÄ±p çevresinde toplanÄ±ldÄ±. Mahalle sakinleri, yaÅŸadÄ±klarÄ± bölgeye yakÄ±n arazi üzerine kurulacak tesisi istemediklerini ve zeytin bahçeleri ile tarÄ±m alanlarÄ±nÄ±n zarar göreceÄŸini dile getirerek tepki gösterdi. Mahalleliye, çevre mahallelerde yaÅŸayanlar ve muhtarlar da destek verdi. Ellerinde "Zeytinime, üzümüme dokunma", "Kimyasal sanayi deÄŸil tarÄ±msal sanayi istiyoruz", "Zehir solumak istemiyoruz", "TarÄ±mÄ± yok sayamazsÄ±n" yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±yan mahalleli, kurulacak tesisin yetkilileri ile Sakarya ValiliÄŸi Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü yetkililerine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ±ndan vazgeçen yetkililer, araçlarÄ±na binip köyden ayrÄ±ldÄ±.

MUHTAR: ZEYTÄ°NCÄ°LÄ°K KANUNU HÄ°ÇE SAYILDI, SONUNA KADAR KARÅžIYIZ

FotoÄŸraf: Ä°smail ÇetintaÅŸ/DHA

BacÄ± Mahallesi MuhtarÄ± Ahmet Tokaç, yerleÅŸim yerine, tarÄ±m arazilerine ve zeytin bahçelerine yakÄ±n alanda mühimmat ve kimyasal depolama tesisi istemediklerini belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti: Bu durumu buraya getiren Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Emlak Dairesidir. Biz bunu esefle kÄ±nÄ±yoruz. Bu tesisin burada yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± halkÄ±mÄ±z tepkileri ile gösterdi. O arazi tarÄ±m arazilerinin ortasÄ±nda olan bir yer. TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸümüzü kÄ±nÄ±yorum. 'Zeytincilik Kanunu' hiçe sayÄ±ldÄ±. Tesis yapÄ±lacak arazinin çevresi zeytin bahçeleri ile çevrili. Bu bölgeye bu tesis kurulamaz. TarÄ±msal sanayi kurulacaksa razÄ±yÄ±z, aksi takdirde sonuna kadar karÅŸÄ±yÄ±z. Kimse bize bir daha ÇED toplantÄ±sÄ± için firma yetkililerini göndermesin.

FotoÄŸraf: Ä°smail ÇetintaÅŸ/DHA

FotoÄŸraf: Ä°smail ÇetintaÅŸ/DHA

(DHA)

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÄ±kÄ±ma tepki gÃ¶steren 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 21:42

www.evrensel.net