CHPâ€™li AÄŸÄ±rman: KadÄ±n ve Ã‡ocuk BakanlÄ±ÄŸÄ± kurulsun

CHP Ä°stanbul KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YeÅŸim AÄŸÄ±rman, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ÅŸiddet ve cinsel istsimara dair 'KadÄ±n ve Ã‡ocuk BakanlÄ±ÄŸÄ± kurulsun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

CHP Ä°stanbul KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YeÅŸim AÄŸÄ±rman, Türkiye’de çocuklara yönelik ÅŸiddetin hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek hükümete “Bu iÅŸin sorumlusu ‘bir kereden bir ÅŸey olmaz’ diyenler, çocuk yaÅŸta evlilik vaazlarÄ± verenler, göz göre göre artan ÅŸiddete göz yumanlardÄ±r. Bu gidiÅŸata son vermek için derhal KadÄ±n ve Çocuk BakanlÄ±ÄŸÄ± kurulmalÄ±; ülkemiz konuyla ilgili evrensel yasalara ve sözleÅŸmelere tam uyum saÄŸlamalÄ±dÄ±r” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Türkiye, kaybolduktan sonra cansÄ±z bedeni bulunan 4 yaÅŸÄ±ndaki Leyla Aydemir ile 8 yaÅŸÄ±ndaki Eylül YaÄŸlÄ±kara’yÄ± konuÅŸuyor. Leyla Aydemir, AÄŸrÄ±’da kaybolduktan 18 gün sonra, Eylül YaÄŸlÄ±kara ise kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunmuÅŸtu. CHP Ä°stanbul Ä°l KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± YeÅŸim AÄŸÄ±rman, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hükümete “KadÄ±n ve Çocuk BakanlÄ±ÄŸÄ±” kurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Çocuklara yönelik cinsel istismar baÅŸta olmak üzere ÅŸiddet eylemlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AÄŸÄ±rman, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bu insanlÄ±kdÄ±ÅŸÄ± vahÅŸet neden deÄŸil bir sonuçtur. Ä°ktidar sahiplerinin bugüne kadar çocuklara ve kadÄ±nlara yönelik ÅŸiddete göz yuman anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n faturasÄ±nÄ± ne yazÄ±k ki çok aÄŸÄ±r biçimde ödüyoruz. KutuplaÅŸtÄ±rma politikalarÄ±yla toplumda derin bir çürüme yaratan, eÄŸitimden, hukuka, medyadan doÄŸaya, yaÅŸamÄ±n tüm alanlarÄ±na kadÄ±n ve çocuk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlarÄ±n eline çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ± bulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. AkÄ±l almaz fetvalar verenler, katili ve tecavüzcüyü kurtarma çabasÄ±yla iyi hal indirimleri uygulayanlar, ‘bir kereden bir ÅŸey olmaz’ diyerek Ensar VakfÄ±’nÄ± koruyanlar hesap vermelidir. Evlat gülümsemesini dünyadaki en büyük ilaç sayan annelere yapÄ±lan zulmü hesap günü geldiÄŸinde soracaÄŸÄ±z” dedi.

Siyasi parti ayrÄ±mÄ± gözetmeksizin herkesin çocuklar için harekete geçmesi gerektiÄŸini vurgulayan AÄŸÄ±rman, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± katledenlere idam, hadÄ±m gibi insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± yöntemler deÄŸil, modern ve gerçek çözümler istiyoruz. YaÅŸanan bu acÄ± olaylarÄ±n önüne geçmek için köklü çözümler gerek popülist söylemlerle geçiÅŸtiremezsiniz. Ä°zlenen politikalarla bizleri umutsuzluÄŸa, karanlÄ±ÄŸa, çaresizliÄŸe ve korkuya iteceÄŸini zannedenler bilmelidir ki; umutsuzluÄŸu umuda, sevgisizliÄŸi sevgiye dönüÅŸtürene kadar her alanda mücadelemiz devam edecek. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini kurtaracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

EylÃ¼l ve Leyla'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 'hadÄ±m' tartÄ±ÅŸmasÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gizliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 21:29

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