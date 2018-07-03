Cumhuriyet'ten YargÄ±tay kararÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama

Cumhuriyet VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu, Cumhuriyet VakfÄ± yÃ¶netimiyle ilgili dava hakkÄ±nda kamuoyunu bilgilendirmek iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Cumhuriyet VakfÄ± eski yöneticisi Alev CoÅŸkun’un Cumhuriyet gazetesiyle ilgili 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baÅŸvurarak açtÄ±ÄŸÄ± davada YargÄ±tay onama kararÄ± verdi. YargÄ±tay kararÄ±ndan sonra Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±.

"Cumhuriyet VakfÄ± yönetimiyle ilgili dava hakkÄ±nda kamuoyunun doÄŸru bilgilendirilmesi için açÄ±klama" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan metin ÅŸöyle:

"Cumhuriyet VakfÄ±’nÄ±n, boÅŸalan bir yönetim kurulu üyeliÄŸi için eski dönemde (Åžubat 2014’te) yapÄ±lan bir seçimle ilgili olarak YargÄ±tay (8). Hukuk Dairesi bugün (3 Temmuz 2018) bir karar verdi.

AçÄ±klanan karar, iki kelimedir: “DÜZELTÄ°LEREK ONANMASINA”. Nedir “düzeltilerek onanan” karar derseniz? Ä°stinaf Mahkemesinin, “vakÄ±flarda vekaletname ile toplantÄ±ya katÄ±lmanÄ±n mümkün olmamasÄ± nedeniyle” yapÄ±lan seçimin kanuna aykÄ±rÄ± olduÄŸuna dair kararÄ±dÄ±r.

YargÄ±tay’Ä±n neyi “düzelttiÄŸi” ÅŸu an için belli deÄŸildir. En geç bir ay içinde yazÄ±lacak gerekçeli kararla birlikte durum anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Cumhuriyet VakfÄ± yönetimi, kuÅŸku yok ki, kesinleÅŸen karar ve Cumhuriyet gazetesinin yararlarÄ± neyi gerektiriyorsa, ona göre hareket edecektir.

OkurlarÄ±mÄ±za bu aÅŸamada söyleyebileceÄŸimiz ÅŸundan ibarettir: Hukuka aykÄ±rÄ±, siyasi ve taraflÄ± bulsak bile kesinleÅŸen kararlara uyma yükümlülüÄŸünü elbette yerine getireceÄŸiz; meÅŸruiyet ve hukuk dÄ±ÅŸÄ±na kesinlikle düÅŸmeyeceÄŸiz.

Ama öte yandan, Cumhuriyet gazetesinin tarihinde, geleneklerinde, genlerinde olduÄŸu gibi kolayca pes etmeyecek, teslimiyetçi olmayacak, son ana kadar gazeteciliÄŸin temel ilkeleri ve gereklerine uygun ÅŸekilde gazeteciliÄŸe devam edeceÄŸiz.

Son olarak belirtelim ki, basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n içinde bulunduÄŸu hazin ekonomik durum ortadayken, Cumhuriyet gazetesi aÄŸÄ±r baskÄ± ve ambargoya karÅŸÄ±n, ÅŸu ana kadar devlet kurumlarÄ±na, banka ve finans kurumlarÄ±na, 3 kiÅŸilere ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na borçlanmadan bugüne kadar gelmiÅŸtir.

Bundan sonra da gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden, cesurca, doÄŸru ve güvenilir habercilik çizgisini, yine kendi yaÄŸÄ±yla kavrularak sürdüreceÄŸimizi umuyoruz. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla.

Cumhuriyet VakfÄ± Yönetim Kurulu" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 21:19

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