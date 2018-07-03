Ã‡orum KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±ldÄ±

Ã‡orum'da 38 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 57 kiÅŸi dÃ¼zenlenen etkinliklerle anÄ±ldÄ±.

Çorum KatliamÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler düzenlenen etkinliklerle anÄ±ldÄ±.

HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu Kültür VakfÄ± Çorum Åžubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi tarafÄ±ndan 38 yÄ±l önce meydana gelen olaylarda hayatÄ±nÄ± kaybeden 57 kiÅŸi için Hünkar HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli ParkÄ±'nda etkinlik düzenlendi. YaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte bazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lar ellerinde 'Çorum'u unutmadÄ±k, unutturmayacaÄŸÄ±z', 'YaÅŸamÄ±, sevgiyi ve barÄ±ÅŸÄ± savunuyoruz' yazÄ±lÄ± döviz ve pankartlarla saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

Etkinlikte konuÅŸan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± Hüseyin Mat, "Bizi katletmek isteyenler, bizi asimile etmek isteyenler, inkar etmek isteyenleri biliyoruz, tanÄ±yoruz. Neler yaptÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz, neleri yapabileceklerini de biliyoruz. AsÄ±l mesele 'Biz ne yapacaÄŸÄ±z?' sorusu. Biz nasÄ±l bir tavÄ±r ortaya koyacaÄŸÄ±z, biz nasÄ±l bu mücadeleyi ortaya koyacaÄŸÄ±z? Çok açÄ±k söylüyorum, Alevilerin kurtuluÅŸu, Alevilerin kendi ellerinde. Aleviler kendi davalarÄ±na, inançlarÄ±na, yoluna sahip çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± sürece, bir araya gelmedikleri sürece, mücadele etmedikleri sürece bugüne kadar yaÅŸadÄ±klarÄ± tüm katliamlarÄ±n benzerini yaÅŸamaya devam edeceklerdir. EÄŸer biz bu zihniyete karÅŸÄ± bir mücadele ortaya koyup, kendi varlÄ±k gerekçemizi, kimliÄŸimizi, inancÄ±mÄ±zÄ± bu topraklarda sonuna kadar yaÅŸatmak istiyorsak mücadele etmekten baÅŸka hiçbir koÅŸul yoktur" dedi.

Düzenlenen etkinliÄŸe HDP Ä°stanbul Milletvekili Zeynel Özen, CHP Çorum Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Eray Tüfekçi, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki çeÅŸitli dernek ve konfederasyonlarÄ±n yöneticileri ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. (Çorum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 21:01

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