2018 YKS tercih kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±

2018 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Tercihler 7-14 AÄŸustos'ta yapÄ±lacak.

2018 YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) YükseköÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, üniversite tercihleri 7-14 AÄŸustos'ta yapÄ±lacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kÄ±lavuz, adaylara ve diÄŸer ilgililere ön bilgi vermek amacÄ±yla yayÄ±mlandÄ±. Bu nedenle adaylarÄ±n, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayÄ±mlanacak kÄ±lavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapÄ±lan duyurularÄ± takip etmeleri gerekiyor.

2018-YKS YükseköÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzu'na 10 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek.

TERCÄ°H SÜRESÄ°

KÄ±lavuza göre, adaylar tercihlerini 7-14 AÄŸustos'ta yapacak. Tercih bildirim iÅŸlemi tamamlandÄ±ktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden deÄŸiÅŸiklik yapÄ±labilecek.

Tercih iÅŸlemi tamamlandÄ±ktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazÄ±cÄ±dan tercih listesinin bir dökümünün alÄ±nmasÄ± gerekiyor.

2018-Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanÄ± en az 150 olan adaylar, yerleÅŸtirmede kullanÄ±lacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DÄ°L puanlarÄ±nÄ± da göz önünde tutarak kÄ±lavuzdaki açÄ±klamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak yapacak.

2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± için yükseköÄŸretim programlarÄ±na yapÄ±lacak merkezi yerleÅŸtirme iÅŸlemine girecek adaylar, 2018-YKS YükseköÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 20:41

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