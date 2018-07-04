Tire'de kaybolan 1,5 yaÅŸÄ±ndaki R.Ã‡. ve anneannesi bulundu

Ä°zmir'in Tire ilÃ§esinde dÃ¼n sabahtan beri kayÄ±p olan 1,5 yaÅŸÄ±ndaki R.Ã‡. ile anneannesi Fatma YenigÃ¼n bulundu.

Ä°zmir'in Tire ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana haber alÄ±namayan 55 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Yenigün ile 1,5 yaÅŸÄ±ndaki torunu R.Ç. daÄŸlÄ±k alanda bulundu.

DerebaÅŸÄ± Mahallesi'nde yaÅŸayan Hakan Çelik ile Derya Manaz çiftinin çocuklarÄ± için dün yaptÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p ihbarÄ± üzerine baÅŸlatÄ±lan ve gece geç saatlerde ara verilen arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± bu sabah tekrar baÅŸladÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± komandolar, Tire Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve AFAD ekipleri, DerebaÅŸÄ± Mahallesi'ndeki metruk binalar ile mahallenin etrafÄ±ndaki arazide drone ve eÄŸitim köpeÄŸi destekli arama yaptÄ±.

Jandarma ekipleri, R.Ç. ile anneannesi mahalleye yakÄ±n daÄŸlÄ±k alanda buldu. R.Ç. ile anneannesinin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

R.Ç.'nin annesi dün gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sabah saatlerinde tarlada çalÄ±ÅŸmak için evden çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, daha sonra annesi Fatma Yenigün'ün R.Ç.'yi da alarak evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini söylemiÅŸti. Annesinin daha önce de kendilerini terk edip gittiÄŸini ve 22 yÄ±l kendisinden haber alamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Derya Manaz annesiyle 4 senedir birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 11:53

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