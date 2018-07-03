Bir kayÄ±p haberi daha: 1,5 yaÅŸÄ±ndaki RÃ¼ya Ã‡elik anneannesiyle kayboldu

Ä°zmir'in DerebaÅŸÄ± Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden Ã§Ä±kan Fatma YenigÃ¼n ile torunu 1,5 yaÅŸÄ±ndaki RÃ¼ya Ã‡elik'ten bir daha haber alÄ±namadÄ±.

Ä°zmir'in Tire ilçesinde kayÄ±p olduÄŸu bildirilen 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Tire'ye baÄŸlÄ± kÄ±rsal DerebaÅŸÄ± Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çÄ±kan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alÄ±namadÄ±. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eÅŸi Derya Çelik ile diÄŸer yakÄ±nlarÄ±, bulamayÄ±nca jandarmadan yardÄ±m istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi. (Ä°zmir/DHA)

Leyla Aydemir'in Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu: 8-10 gÃ¼n aÃ§ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 20:31

www.evrensel.net