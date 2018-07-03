Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya'da personeline veda etti

BaÅŸbakanlÄ±k personeline veda eden Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Yeni sistemde iki baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kalkacak, milli irade demokrasi daha da gÃ¼Ã§lenecek' dedi.

Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Çankaya'ya geldi. BaÅŸbakanlÄ±k personeline veda ziyaretinde konuÅŸan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m "Yeni sistemde iki baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kalkacak. Vesayet odaklarÄ± ile terör ile daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. Sistemde milli irade demokrasi daha da güçlenecek. Yürütme artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸecektir" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Çankaya'daki açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

♦ Darbe anayasasÄ± yürütmede iki baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa sebep olmuÅŸtu. Bu durum çoÄŸu kere anlaÅŸmazlÄ±k çÄ±kmasÄ±na sebep olmuÅŸtu. Bu anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n en belirgin özelliÄŸi 2001 ekonomik krizinde Anayasa kitapçÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fÄ±rlatÄ±lmasÄ± olmuÅŸtur.

♦ Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuÅŸ. Benim dahil olduÄŸum 27 baÅŸbakan görev yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Kanun, KHK ülke ihtiyacÄ±na uygun ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve Meclis'in gündemine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r'

♦ 15 Temmuz hain darbe giriÅŸimi sonrasÄ± FETÖ ile mücadele amacÄ±yla yürürlüÄŸe konan KHK ele alÄ±nmÄ±ÅŸ ve olaya hukuki açÄ±dan mücadele edilmiÅŸtir. O gece Çankaya sabaha kadar önlemleri ve yapÄ±lacak iÅŸleri koordine etmiÅŸtir. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n bu görevleri etkin ÅŸekilde yerine getirmesi donanÄ±mlÄ±, ehliyetli personel sayesinde mümkün olmuÅŸtur, yani sizler sayesinde baÅŸarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesi kendisine siyasi sorumluluÄŸu da beraberinde getirmiÅŸtir. Sistem kriz üretiyor çözüm üretemiyorsa onu deÄŸiÅŸtirmek farz hale gelmiÅŸtir. 16 Nisan 2017'de yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda milletimiz cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini kabul etmiÅŸ ve demokrasi ile milli iradeye direnç gösteren vesayet sistemi millet eli ile sona ermiÅŸtir.

♦ Yeni sistemde iki baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kalkacak. Vesayet odaklarÄ± ile terör ile daha etkin mücadele mümkün hale gelecektir. Sistemde milli irade demokrasi daha da güçlenecek. Yürütme artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸecektir.

♦ CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da halka karÅŸÄ± doÄŸrudan sorumlu olacaktÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi ülkemiz için, geleceÄŸimiz için çok hayÄ±rlÄ± iÅŸ olmuÅŸtur.

♦ Bizim bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda en büyük fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapan ailelerimize çocuklarÄ±mÄ±za özellikle teÅŸekkür etmek istiyorum.

♦ Åžunu da ifade etmek isterim. Hiç bir mesai arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n endiÅŸesi olmasÄ±n. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n hükmi ÅŸahsiyeti sona ererken hepimiz baÅŸbakanlÄ±k bünyesinde deÄŸil ama ülkemizin deÄŸiÅŸik kurumlarÄ± ve pozisyonlarÄ±nda sorumluluklarÄ±, hizmetleri devam edecek.

♦ Bir deÄŸiÅŸim yaÅŸÄ±yoruz. Bütün arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ±n hukukunun korunmasÄ± sÄ±rf bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r.'' (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 20:49

www.evrensel.net