General Elektrikâ€™te Ã¶nce izin, sonra kÄ±yÄ±m

Gebze'deki General Elektrik fabrikasÄ±nÄ±n patronu, sipariÅŸ daralmasÄ± bahanesiyle iÅŸÃ§ileri zorunlu izne Ã§Ä±kartacak ve izin sÃ¼resinde de iÅŸten atacak.

Gebze’de trafo üretimi yapan General Elektrik’te iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± kesinleÅŸti. FabrikayÄ± 9 Temmuz’da 12 günlük zorunlu ücretli izne çÄ±kartacak olan patron, izin süresinde 75 iÅŸçiyi iÅŸten atacak. Patron kÄ±yÄ±ma sipariÅŸ daralmasÄ±nÄ± gerekçe gösterirken bu durumun sürmesi halinde yÄ±l sonuna kadar 30 iÅŸçinin daha iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. EMÄ°S sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda bulunan General Elektrik, bir süre önce 120 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Ä°ÅžKUR’a baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸtÄ±.

General Elektrik, iÅŸÃ§ileri kaÄŸÄ±t mendil gibi kullanÄ±p atmak istiyor

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu fabrikada, patron iÅŸten çÄ±kmayÄ± özendirmek için ihbar ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 6 aylÄ±k brüt ücret tutarÄ±nda ek tazminat, 15 yÄ±lÄ±n altÄ±nda kÄ±demi olan iÅŸçilere 10 bin lira, 15 yÄ±lÄ±n üzerinde kÄ±demi olanlara ise 12 bin lira brüt ödeme teklif etti. Buna karÅŸÄ±n gönüllü iÅŸten çÄ±kma konusunda baÅŸvurular sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±. Bunun üzerine yÄ±llÄ±k izinlerinin bir kÄ±smÄ± bayramdan önce kullandÄ±rÄ±lan General Elektrik iÅŸçilerinin 9 Temmuz’dan itibaren de 12 günlük zorunlu izne gönderileceÄŸi duyuruldu. Ä°nsan kaynaklarÄ± hariç idari personelin de izne gönderileceÄŸi öÄŸrenildi. Ä°ÅŸten atmalar ise izin sÄ±rasÄ±nda fabrika çalÄ±ÅŸmÄ±yorken iÅŸçiler insan kaynaklarÄ±na çaÄŸÄ±rÄ±larak yapÄ±lacak. (Gebze/EVRENSEL)

www.evrensel.net