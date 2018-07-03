FotoÄŸraflar: DHA
Ã‡alÄ±ÅŸmak iÃ§in Antalya'ya gelen inÅŸaat iÅŸÃ§isi 5. kattan dÃ¼ÅŸÃ¼p Ã¶ldÃ¼
Ã‡alÄ±ÅŸmak iÃ§in DiyarbakÄ±r'dan Antalya'ya gelen 27 yaÅŸÄ±ndaki inÅŸaat iÅŸÃ§isi Murat KaracadaÄŸ, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 5'inci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Antalya'nÄ±n Finike ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 5'inci katÄ±ndan zemine düÅŸen inÅŸaat iÅŸçisi Murat KaracadaÄŸ (27) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Finike Ä°skele Mahallesi 422 Sokak'ta yapÄ±mÄ± süren inÅŸaatÄ±n 5'inci katÄ±nda alçÄ±pan iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Murat KaracadaÄŸ, öÄŸle saatlerinde dengesini kaybetmesi sonucu pencereden zemine düÅŸtü. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiÄŸi Murat KaracadaÄŸ, Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AÄŸÄ±r yaralanan iÅŸçi kurtarÄ±lamadÄ±.
2 yÄ±l önce evlenen Murat KaracadaÄŸ'Ä±n, bir süre önce çalÄ±ÅŸmak için DiyarbakÄ±r'dan Finike'ye geldiÄŸi öÄŸrenildi. Hastaneye gelen arkadaÅŸlarÄ±, ölüm haberinin ardÄ±ndan gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.
KaracadaÄŸ'Ä±n cenazesinin otopsinin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r'da oturan ailesine teslim edileceÄŸi belirtildi. (Antalya/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 19:58
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