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BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yÄ±kÄ±ma tepki gÃ¶steren 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece TÃ¼rkoba Mahallesi'nde kaÃ§ak olduÄŸu belirtilen bazÄ± evlerin yÄ±kÄ±mÄ±na tepki gÃ¶steren mahalleliye polis saldÄ±rdÄ±, 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde kaçak olduÄŸu gerekçesiyle bazÄ± evlerin yÄ±kÄ±mÄ±na baÅŸlanmasÄ±na tepki gösteren mahalleliye polis saldÄ±rdÄ±, 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaçak olduÄŸu belirtilen bazÄ± evlerin yÄ±kÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±. Mahalleli yÄ±kÄ±ma tepki gösterdi. Tepki üzerine belediye ekipleri ve yurttaÅŸlar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. BazÄ± mahalleliler yÄ±kÄ±m yapÄ±lan binalarÄ±n üzerine çÄ±karak iÅŸ makinelerini durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine olay yerine çaÄŸrÄ±lan çevik kuvvet, tazyikli su ile mahalleliye saldÄ±rdÄ±.
17 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olayda 4 polisin de hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
(Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 21:18
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