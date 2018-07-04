YÄ±ldÄ±rÄ±m: Muhalefet toparlanmadan seÃ§imi aradan Ã§Ä±karmak istiyorlar

DoÃ§. Dr. Siyaset Bilimci Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 Haziran seÃ§imi sonuÃ§larÄ± ve yerel seÃ§imlere iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸtu.

Birkan BULUT

Ankara

Son seçim sonuçlarÄ± ve yerel seçimin erkene alÄ±nma tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Doç. Dr. Siyaset Bilimci Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n çözülmesi durumunda Ä°stanbul, Ankara gibi büyük ÅŸehirleri kaybedebileceklerini söyledi. “Muhalefet toparlanmadan yerel seçimi aradan çÄ±karmak istiyorlar” diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n yansÄ±malarÄ±na iliÅŸkin ise “AKP-MHP ittifakÄ±na emekçiler ‘kötünün iyisi’ olduÄŸu düÅŸüncesi ile oy veriyor. Ekonomik kriz çÄ±kar, iktidar gider tezi geçersiz bir tezdir. Siyasetin müdahalesi olmadan krizin iktidarÄ± götüreceÄŸini söylemek siyaset dÄ±ÅŸÄ± bir fikirdir” dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Meclis için yapÄ±lan baskÄ±n seçimin ardÄ±ndan bu kez yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ± gündeme geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal erken seçim gibi bir gündemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi, ancak bu konunun önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelmesi bekleniyor. Yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendiren Deniz YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Ä°ktidar kanadÄ±nÄ±n yalanlamÄ±ÅŸ olmasÄ± tartÄ±ÅŸmayÄ± kapatmÄ±yor” dedi. Çünkü genel seçimle ilgili de iktidarÄ±n seçimlerin zamanÄ±nda olacaÄŸÄ±na, hatta “Türkiye’yi erken seçim geleneÄŸinden kurtardÄ±k”larÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ancak haziran ayÄ±nda baskÄ±n bir seçim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 24 Haziran seçimlerinde olduÄŸu gibi ekonominin kötü gidiÅŸatÄ±na iliÅŸkin kaygÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikinci olarak da iktidarÄ±n genel seçimlerdeki kazanÄ±m ve atmosferi yerel seçimlerde de sürdürmek istediÄŸini söyledi. Bunun yanÄ± sÄ±ra muhalefet cephesinde moral bozukluÄŸu, ittifakÄ±n nasÄ±l süreceÄŸi yönünde bir netlik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Muhalefet toparlanmadan yerel seçimi aradan çÄ±karmak istiyorlar” dedi.

Yerel seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ± ile ilgili üçüncü neden olarak da AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Haziran tablosu iktidarÄ±n lehine de olsa MHP cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ± için ErdoÄŸan kazanmÄ±ÅŸ oldu. Ancak Mecliste AKP çoÄŸunluÄŸu kaybetti. MHP yasama ve yürütme anlamÄ±nda elini güçlendirmiÅŸ oldu. Çünkü tahminimce MHP’nin talepleri artacak ve bu ittifakÄ± mart 2019’a kadar taÅŸÄ±yamayabilirler. Bu ittifakÄ±n çözülmesi ise Ä°stanbul ve Ankara’nÄ±n kaybedebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor. Bu ittifak daÄŸÄ±lmadan yerel seçimleri de aradan çÄ±karmak istiyorlar. Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ±na geniÅŸ yetkiler veriliyor. Muhtemelen daha otoriter bir yönetimle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z ancak bunun onlara oy kaybettireceÄŸini düÅŸünüyorlar” dedi.

CHP DESTEÄžÄ° KARARALDIRMAYA YETERLÄ°

Yerel seçimin erkene alÄ±nmasÄ± için Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi gerekiyor. Referandumsuz bir Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için Mecliste 400 milletvekili gerekiyor ve bu nedenle CHP’nin kararÄ± belirleyici. Muhalefetin yerel seçimin erkene alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Muhalefet ‘SandÄ±ktan kaçtÄ±lar demesinler’ tavrÄ±nÄ± avantaja çevireceklerdir. DolayÄ±sÄ±yla muhalefet de ‘iktidar ne der’ mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket ettiÄŸi için Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi getirildiÄŸinde ‘Biz seçimden kaçmayÄ±z’ diyecektir. Kim itiraz etse sandÄ±ktan kaçmak olacak. AKP ve MHP’nin milletvekili sayÄ±sÄ± 340’Ä±n üzerinde. CHP veya HDP destek verdiÄŸinde erken seçime gidilebilecektir.

SOSYOEKONOMÄ°K ZEMÄ°N KIRILGAN

24 Haziran baskÄ±n seçiminden kÄ±sa bir süre sonra yerel seçimlerin de erkene alÄ±nmasÄ±nÄ±n kötüye giden ekonomiye, dolayÄ±sÄ±yla emekçilere nasÄ±l bir etkisinin olacaÄŸÄ±nÄ± da sorduÄŸumuz YÄ±ldÄ±rÄ±m, “EÄŸilim itibarÄ±yla ÅŸunu görüyoruz: Enflasyonun arttÄ±ÄŸÄ±, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizliÄŸin çift hanelerin altÄ±na düÅŸürülemediÄŸi sosyoekonomik açÄ±dan kÄ±rÄ±lgan bir zeminin üzerine AKP ve MHP ittifak halindeler. Bu nedenle iktidar elindeki kararname yetkileri baÅŸta olmak üzere geniÅŸ yetkileri kullanmak istiyor. Kamu yönetimi açÄ±sÄ±ndan kurumlarÄ±n kapatÄ±lÄ±p açÄ±lacaÄŸÄ± ilginç bir süreç bekliyor. Bunun yerel seçimlere yansÄ±ma ihtimali de var. Ä°ktidarÄ±n bu kötü gidiÅŸat karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸkanlÄ±k yetkilerini kullanmasÄ± gerekiyor. Bir an önce yerel seçimleri aradan çÄ±karalÄ±m propagandasÄ± yapabilirler. Sanki 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda deÄŸillermiÅŸ gibi seçim sonrasÄ± vaatlerini sürdürebilirler. Bu ne kadar inandÄ±rÄ±cÄ± olabilir? Ä°ktidarÄ±n ne kadar inandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu deÄŸil, muhalefetin alternatif bir iktidar programÄ±nÄ±n emekçiler açÄ±sÄ±ndan ne kadar inandÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸu önemli. AKP-MHP ittifakÄ±na emekçiler ‘kötünün iyisi’ olduÄŸu düÅŸüncesi ile oy veriyor. Ekonomik kriz çÄ±kar, iktidar gider tezi geçersiz bir tezdir. Siyasetin müdahalesi olmadan krizin iktidarÄ±n götüreceÄŸini söylemek siyaset dÄ±ÅŸÄ± bir fikirdir.

YEREL SEÇÄ°MLERDE AKP-MHP Ä°TTÄ°FAKI NE OLACAK?

Seçim sonuçlarÄ±yla birlikte güç dengesi deÄŸiÅŸen AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n yerel seçimlerde ne durumda olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Bahçeli yerel seçimlere kadar sürer mi denilince ‘2023’e kadar sürdürebiliriz’ demiÅŸti. Ancak AKP açÄ±sÄ±ndan böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Çünkü bu seçimlerde, bazÄ± ÅŸehirlerde ciddi sürtüÅŸmeler olmuÅŸtu. BazÄ± AKP adaylarÄ± ‘Yerel seçimlerde belediyeyi MHP’ye vereceÄŸiz, bu seçimde bize oy verin demiÅŸlerdi. Fakat böyle bir mutabakat yok. MHP aday çÄ±karmamÄ±ÅŸtÄ± ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na ve AKP bundan kazançlÄ± çÄ±ktÄ±.

AynÄ± ‘fedakarlÄ±ÄŸÄ±’ yerel seçimlerde gösterecekler mi? Ä°l ve ilçelerde aday göstermeyelim, ittifak adaylarÄ±yla kazanalÄ±m diyecekler mi? MHP elde ettiÄŸi yeni güç dengesiyle, yerel seçimlerde bu kadar çabuk taviz vermeyecek bir parti ile olacak. Aday belirleme süreçleri kolay olmayacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 10:50

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